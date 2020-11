La miglior alternativa a Lightroom sbarca su Mac

Una delle applicazioni di editing fotografico più famosa su iPhone e iPad sbarca su macOS Big Sur. Darkroom è finalmente disponibile al download sia sui nuovi Mac con a bordo Apple Silicon sia sui modelli classici con CPU Intel.

L’applicazione, che quest’anno ha persino vinto un premio durante gli Apple Design Award tenutisi durante il WWDC, è disponibile sotto forma di Universal Binary per i MacBook Air, MacBook Pro e Mac Mini dotati di CPU Apple M1 ma anche per i vecchi modelli Intel già in circolazione.

“Con questo aggiornamento, Darkroom offre ora un flusso di lavoro completo e potente per i fotografi mobile, dall’editing in movimento al Mac di casa. Tutto è aggiornato per riflettere la nuova estetica di macOS Big Sur con componenti nativi come la nuova barra laterale traslucida e le barre degli strumenti nativi delle finestre. Abbiamo anche ottimizzato tutte le interazioni per l’input di mouse, trackpad e tastiera, non risparmiando alcun dettaglio per far sentire Darkroom come a casa propria sui Mac” ha scritto il co-fondatore di Darkroom Majd Taby in un post sul suo blog.

Taby ha affermato come l’approccio di Darkroom sia in grado di colmare il distacco tra editing in mobilità e su Mac, facilitando il workflow degli utenti:

“Molte applicazioni di fotoritocco su Mac sono di un’epoca passata in cui le immagini vivevano in cartelle su file system e richiedevano un manuale per essere utilizzate. Adobe chiama questa versione di Lightroom ‘Classic’. I fotografi mobile, tuttavia, hanno librerie che vivono nel Cloud e hanno bisogno di un accesso rapido, efficiente e sicuro alle proprie foto. Darkroom per Mac unisce la potenza delle classiche applicazioni di fotoritocco, con la facilità d’uso e la convenienza di iCloud Photo Library“.

Darkroom+ è disponibile come abbonamento sottoscrivibile in-app per lo sblocco di tutte le funzioni ed è compreso negli abbonamenti esistenti. Chi si abbonerà da questo momento avrà accesso a tutte le funzioni dell’app sia su Mac che su iPhone e iPad.

È già possibile scaricare Darkroom dall’App Store per Mac a partire da oggi. Tutte le novità contenute nell’ultimo aggiornamento sono consultabili dal sito web dedicato a Darkroom.