Pimoroni ha annunciato la sua nuova Digital Video Stick (DV Stick), una “console da gioco versatile” in grado di collegarsi facilmente alla TV o al monitor, dotata di due chip RP2040 che consentono di gestire in modo efficiente il frame buffer e il display. La DV Stick ha una forma simile a una Chromecast ed è dotata di un connettore HDMI integrato. Inoltre, è possibile utilizzare una periferica cablata attraverso la porta USB o associare un controller o una tastiera wireless tramite la connettività Bluetooth.

Il dispositivo può riprodurre gli stessi giochi della console portatile PicoSystem di Pimoroni, lanciata nel 2021, e può eseguire il REPL MicroPython direttamente sul dispositivo, consentendo di avviare un prompt, scrivere ed eseguire codice. Ma la DV Stick non è solo una console: grazie alla libreria Picographics Micropython, può essere utilizzata anche per la visualizzazione di informazioni. Infatti, è possibile scrivere un semplice programma e collegare il dispositivo a un display per visualizzarlo.

Il doppio chip RP2040 consente di avere una CPU che esegue l’elaborazione del software e un’altra che si limita a gestire il display. Ciascuno ha una propria PS RAM, il che porta ad avere più memoria disponibile rispetto ai 264K standard dei chip RP2040/Raspberry Pi Pico. Grazie a questa soluzione, il dispositivo può gestire in modo efficiente le applicazioni, evitando di appesantirle.

Jon Williamson e Paul Beech, fondatori di Pimoroni, sono entusiasti del nuovo articolo e sperano che i produttori trovino nuovi modi per utilizzarlo. “È un po’ strano, ma il concetto ci piace così tanto che non ci siamo preoccupati troppo dell’utilità effettiva” – ha dichiarato Williamson.

Un paio di mesi fa, vi abbiamo parlato anche Pimoroni Picade, un piccolo cabinato basato su Raspberry Pi che permette ai retrogamer nostalgici di tornare indietro nel tempo e giocare ai titoli più storici e iconici dell’epoca. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.