Microsoft ha recentemente introdotto GPU Upload Heaps, una nuova funzionalità di ottimizzazione per le schede grafiche che supportano le API DirectX 12 e che funziona in congiunzione con la Resizable BAR. Questa tecnologia permette alla CPU di accedere simultaneamente alla memoria della GPU, migliorando le prestazioni dei titoli DX12 e riducendo l’utilizzo della RAM di sistema.

Il principale vantaggio di GPU Upload Heaps è l’aumento delle prestazioni in ambito gaming, conseguenza della riduzione dei trasferimenti di dati tra CPU e GPU. Inoltre, la CPU non ha più bisogno di mantenere copie dei dati sia nella RAM di sistema che nella VRAM della GPU, migliorando la latenza. Per sfruttare questa funzione, è obbligatorio che il proprio sistema supporti Resizable-BAR o Smart Access Memory sia sulla CPU che sulla GPU. Gli sviluppatori possono già contare sul supporto di questa funzione da parte dei driver di NVIDIA, Intel e AMD. Tuttavia, non è ancora possibile prevedere quando verrà implementata nei giochi.

Photo Credit: NVIDIA

GPU Upload Heaps rappresenta un’opportunità interessante per migliorare l’esperienza di gioco offerta dai titoli DirectX 12. Sebbene sia ancora presto per conoscere il suo impatto effettivo, l’innovazione e l’evoluzione delle tecnologie continueranno a spingere il settore verso nuovi orizzonti, migliorando costantemente la qualità dei videogiochi offerta agli utenti.

Microsoft continua a lavorare costantemente per migliorare i propri prodotti attuali e futuri. Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato di Windows 12 e, più nello specifico, del nuovo progetto CorePC, che mira a rendere il popolare sistema operato più al passo coi tempi mantenendo la compatibilità nativa con le vecchie applicazioni Win32. Per ulteriori dettagli in merito, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.