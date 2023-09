La nuova versione 0.73 di Microsoft PowerToys introduce un’interessante novità: la funzione Ritaglia e Blocca, che permette di avere ancora più controllo sulle finestre delle applicazioni in esecuzione. Come intuibile dal nome, la novità permette di selezionare una parte di una finestra e ritagliarla, per poi decidere se tenerla bloccata oppure consentire la navigazione, nel caso ad esempio di una pagina web.

L’uso della funzione Ritaglia e Blocca è molto semplice: la prima si attiva con la combinazione di tasti Windows + CTRL + Shift + R, la seconda con Windows + CTRL + Shift + T. Oltre ad avere PowerToys aggiornato all’ultima versione, per poterla usare è necessario avere Windows 11 o Windows 10 19041.

Un esempio di finestra ritagliata

La funzionalità è molto comoda se si vuole avere sempre sott’occhio qualcosa, ad esempio un download di Steam o un feed che si aggiorna in automatico, magari di qualche evento sportivo: basta ritagliare la porzione di client con le informazioni e spostarla in un angolo dello schermo, in modo che non disturbi il nostro lavoro ma sia sempre in primo piano e facilmente raggiungibile.

Oltre a dover selezionare la finestra da ritagliare prima di attivare la funzione tramite le scorciatoie da tastiera che vi abbiamo indicato, ci sono alcuni problemi noti di cui Microsoft è a conoscenza e che, probabilmente, verranno risolti con le prossime versioni di PowerToys: