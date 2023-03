Lenovo ha aggiornato la famiglia Yoga rinnovando diversi elementi della gamma, che arrivano sul mercato con hardware di ultima generazione e caratteristiche che cercano di unire hardware potente a un design sottile e leggero.

Top di gamma dell’offerta 2023 è il Lenovo Yoga Pro 9i, che quest’anno arriva in due versioni, una con schermo 16″ e una con schermo 14,5″. La più grande debutterà con un processore Intel Core i9-13905H o Core i7-13705H, mentre quella da 14,5″ equipaggerà un Core i5-13505H. Archiviazione e RAM arrivano rispettivamente a un massimo di 1TB e 64GB, mentre per la grafica è possibile scegliere fino a una RTX 4070.

Lo schermo ha risoluzione 3072×1920 e ha una frequenza d’aggiornamento tra i 120Hz e i 165Hz, a seconda del modello scelto, con una luminosità di 400 nit per il modello LCD o di 1200 nit per il modello mini LED. Lenovo Yoga Pro 9i strizza l’occhio alla grafica professionale non solo per l’hardware potente, ma anche per il display che copre al 100% lo spazio DCI-P3 e ha un delta E

A completare la dotazione top di gamma troviamo funzionalità software come Lenovo X Power2 e Lenovo AI Engine+, dedicati alla velocizzazione dell’editing video e alla regolazione delle prestazioni in base al carico per risparmiare batteria. Lenovo Yoga Pro 9i arriverà a maggio a partire da 1899€.

Se volete qualcosa con hardware AMD allora dovrete guardare a Lenovo Yoga Pro 7, che arriverà in configurazioni con processore AMD Ryzen 7 7840HS e grafica RTX 4050, accompagnati da 16GB di RAM e 1TB di archiviazione. Lo schermo ha una diagonale di 15,6″ e tutte le ottime qualità di quello presente sullo Yoga Pro 9i, mentre il peso è inferiore a 1,5kg, segno che si tratta di una macchina estremamente portatile.

Se cercate qualcosa di ancor più leggero allora vi serve Lenovo Yoga Pro 7i, che si ferma a 1,3kg. Questo modello ha uno schermo OLED 14″ Full HD+ con luminosità di 400 nit e copertura 100% DCI-P3, è equipaggiato con processore Intel Core i7-1360P, fino a 16GB di RAM e SSD fino a 1TB. I due Yoga Pro 7 arriveranno anch’essi a maggio 2023, con prezzi a partire da 1299€ per le varianti da 14,5″.

Per chi vuole un 2-in-1 ci sono invece i nuovi Lenovo Yoga 7 e 7i da 14″ e 16″. Yoga 7i è equipaggiato con processore Intel Core i7-U15 o Core i7-P28 di tredicesima generazione, fino a 16GB di RAM LPDDR5 e SSD fino a 1TB, mentre Lenovo Yoga 7 è dotato di CPU AMD Ryzen 7 o AMD Ryzen 5 di ultima generazione a basso consumo e sfrutta la grafica integrata. Entrambi i modelli hanno uno schermo con risoluzione 2880×1800 pixel e arriveranno sul mercato ad aprile, a partire da 1399 Euro.