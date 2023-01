In occasione dell’evento CES 2023, AMD ha presentato le nuove GPU RDNA 3 per dispositivi mobile Radeon RX 7600M e Radeon RX 7000S, disponibili dal prossimo febbraio. Così come gli altri prodotti basati sull’ultima architettura grafica dell’azienda di Sunnyvale, il chip supporterà la codifica e la decodifica AV1, nonché le nuove AMD Smart Technologies. Le serie Radeon RX 7600M e Radeon 7000S sono caratterizzate da un die monolitico di 204 mm² prodotto dal nodo di processo a 6 nm di TSMC, con unità di calcolo disabilitate quando necessario. Sebbene AMD non abbia rivelato il nome della GPU, è possibile presumere che si tratti di Navi 33, più piccola del 14% rispetto a Navi 23.

La Radeon RX 7600M XT è destinata ai portatili gaming in grado di fornire prestazioni di alto livello a 1080p (1920×1080 pixel), grazie alle sue 32 unità di calcolo, equivalenti a 2.048 shader processor, in grado di raggiungere 32 TFLOP FP32. Invece, la Radeon RX 7600M dispone di 28 unità di calcolo, solo quattro in meno rispetto alla variante XT, facendo scendere le prestazioni a 28 TFLOP FP32. AMD equipaggia la serie Radeon RX 7600 con 8 GB di memoria GDDR6, un bus a 128 bit e una Infinity Cache da 32MB. Tra i due modelli cambia la velocità: la Radeon RX 7600M XT ha memorie a 18 Gb/s, mentre la Radeon RX 7600M si accontenta di quelle a 16 Gb/s.

Le Radeon RX 7000S sono delle varianti meno potenti dei precedenti modelli “M”, ideate per sistemi più sottili e leggeri. Le Radeon RX 7700S e RX 7600S condividono lo stesso numero di core e la stessa configurazione di memoria, ma si differenziano per il limite di potenza. La Radeon RX 7700S ha un range compreso tra 75 e 100 Watt, rispetto al limite di 75-120 W della Radeon RX 7600M XT. Inoltre, AMD ha valutato la Radeon RX 7600S con una potenza compresa tra 50 e 75 Watt, invece della gamma da 50 a 90 Watt della Radeon RX 7600M.

Photo Credit: AMD

Photo Credit: AMD

Secondo AMD, la Radeon RX 7600M XT è tra il 18% e il 39% più veloce della precedente Radeon RX 6600M. In aggiunta, sempre secondo i test della casa madre, la Radeon RX 7600M XT è tra il 7% e il 37% più veloce della NVIDIA GeForce RTX 3060 per desktop. In media, è più veloce del 31%. Sorprendentemente, AMD non ha fornito alcun benchmark per la Radeon RX 7600M, quindi le sue prestazioni rimangono per ora un mistero. Anche la Radeon RX 7700S costituirà un upgrade significativo rispetto alla Radeon RX 6700S, con miglioramenti prestazionali che vanno dal 13% al 40%.

Le serie Radeon RX 7600M e Radeon RX 7000S supporteranno le Smart Technologies di AMD, tra cui SmartShift per bilanciare la potenza del processore e della scheda grafica e SmartAccess, che consente al processore di attingere alla memoria della scheda grafica. Con queste Smart Technologies attivate, i consumatori possono aspettarsi una transcodifica fino al 30% più veloce, una durata della batteria migliore del 60% in League of Legends e un aumento degli FPS fino al 33% in Forza Horizon 5. AMD ha anche introdotto SmartShift RSR, una tecnologia di upscaling disaccoppiata dalla scheda grafica che arriverà nella prima metà del 2023, oltre a AMD FidelityFX Super Resolution 3.0. C’è anche AMD HYPR-RX, una funzione che permette di ottenere prestazioni di gioco aggiuntive con un solo clic, combinando Radeon Anti-Lag, Radeon Boost, Radeon Super Resolution e altre tecnologie in un unico pacchetto.