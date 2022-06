Tramite un comunicato stampa, il noto produttore Corsair ha annunciato la nuova sedia gaming Corsair TC200, la quale è disponibile anche in una variante in tessuto (oltre alla classica in ecopelle). Come altri prodotti analoghi, il design è ispirato al mondo delle corse, offre un’ampia seduta e un intervallo di regolazione dell’altezza esteso, caratteristiche che consentono alle persone di qualsiasi altezza o peso di sedersi comodamente.

Disponibile in colorazione nera o bianca, la sedia Corsair TC200 fornisce sostegno e comfort di lunga durata durante il gaming, il lavoro o i momenti di relax. Il modello in tessuto presenta un confortevole rivestimento esterno, caratterizzato da una superficie morbida e traspirante, mentre quello in ecopelle vanta un look dalle linee pulite e raffinate. Entrambi sono dotati di sezioni perforate che garantiscono la massima traspirabilità, mantenendo quindi fresche tutte le superfici di appoggio. Il supporto lombare in schiuma integrato nello schienale ed il soffice cuscino cervicale rimovibile in memory foam sono progettati per aiutarvi a mantenere una postura corretta, così da consentirvi di giocare per ore nel massimo comfort.

Photo Credit: Corsair

Photo Credit: Corsair

La sedia Corsair TC200 è stata realizzata con componenti di alta qualità. Il potente sistema di sollevamento a gas di classe 4 con struttura in acciaio consente di sollevare e abbassare il sedile sfruttando un intervallo esteso di 120 mm, mentre i braccioli 4D completamente regolabili possono essere spostati in alto o in basso, a sinistra o a destra, in avanti o indietro, oppure essere inclinati verso l’interno o l’esterno. Grazie alle doppie rotelle da 75 mm, dotate di una robusta base in acciaio verniciata a polvere, potrete spostarvi agevolmente in ogni stanza della casa. Infine, per un completo relax, potete reclinare il sedile da 90° a 180°.

La sedia gaming Corsair TC200 è già acquistabile in tutte le sue varianti direttamente sullo store online Corsair e tramite le rete di rivenditori e distributori autorizzati Corsair presente in tutto il mondo.