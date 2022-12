Se siete alla ricerca di una nuova tastiera per la casa o l’ufficio, che non vi ingombri la scrivania con grovigli di cavi, ma che vi accompagni fedelmente nelle giornate di lavoro, vi consigliamo la nuova arrivata di Techly. Abbiamo già parlato in altri articoli di quest’azienda, che si distingue per la produzione di dispositivi costruiti con materie prime di prima qualità e certificate secondo le norme europee richieste, e anche questa tastiera presenta caratteristiche che la rendono un ottimo acquisto.

La tastiera, il cui codice completo è ICTB9801TB, è pratica e compatta, e può essere connessa contemporaneamente fino a 3 dispositivi via Wireless o Bluetooth. È infatti perfetta non solo per essere collegata al PC, ma anche al tablet e persino alla smart TV, dato che è presente un comodo d-pad con cui navigare tra le varie applicazioni presenti nel menu del televisore. Grazie al suo design elegante e ultra sottile potrete portarla con voi ovunque, sfruttando il suo range operativo di ben 10 metri.

I tasti sono silenziosi ed efficienti, mentre il touchpad integrato posizionato sulla destra è liscio e reattivo, consentendovi di scrivere e navigare in qualsiasi programma senza aver bisogno di un mouse. Inoltre, potrete continuare a digitare anche la sera, dato che è presente la retroilluminazione a sette colorazioni, regolabile in tre livelli di intensità in base all’ambiente in cui vi trovate.

La tastiera è facilissima da connettere: vi basterà selezionare tra la modalità bluetooth e procedere al pairing coi i dispositivi desiderati, oppure selezionare la modalità wireless 2.4GHz e collegare il dongle USB incluso nella confezione e potrete così iniziare immediatamente ad usarla, senza dover scaricare alcun driver. In modo altrettanto facile è possibile passare da un dispositivo collegato all’altro, eseguendo una semplice combinazione di tasti.

Potrete godere infine di una duratura autonomia con una sola carica (effettuabile tramite cavo USB-C), complice la batteria al litio da 1000mAh e la modalità riposo che si attiva automaticamente dopo 40 minuti di inattività.

Insomma, la tastiera di Techly sarà un compagno fidato ovunque voi siate, rappresentando un’alternativa comoda e pratica non solo per lavorare al PC, ma anche per controllare tablet e smart TV.