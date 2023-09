Nel corso dell’aggiornamento di agosto del Steam Hardware Survey, spicca l’entrata in scena della Nvidia RTX 4060, una fra le più accessibili schede grafiche sul mercato, considerando il suo prezzo di 299$/324€.

Al suo debutto nel sondaggio di Steam, la quota di mercato della RTX 4060 è dello 0,23%, un risultato piuttosto buono. Questo valore è identico a quello della Radeon RX 7900 XTX di AMD, nonostante la scheda di Nvidia sia stata lanciata sette mesi dopo.

Un risultato che pare andare in netto contrasto con le numerose preoccupazioni riguardo all’interfaccia a 128 bit e agli 8 GB di VRAM, visto che, a quanto pare, la RTX 4060 sta guadagnando una certa popolarità tra i giocatori di Steam.

Questo successo non è sorprendente, considerando che la GeForce RTX 4060 rappresenta una delle schede grafiche della serie RTX 40 di Nvidia più convenienti. I vari pareri in merito alla scheda hanno messo in luce un ottimo rapporto qualità/prezzo, offrendo un miglioramento delle prestazioni del 22% rispetto alla sua predecessore, la RTX 3060 12GB, a un prezzo inferiore di 30 dollari.

Crediti: Tom's Hardware

Oltre all’aggiunta della RTX 4060, l‘aggiornamento di agosto mostra che la quota di mercato dell’intera serie RTX 40 di Nvidia, tra i giocatori di Steam è del 5,66%, inclusi le varianti portatili delle GPU. Questo rappresenta un aumento netto del 1,94% in un solo mese, il che corrisponde a un miglioramento relativo del 52%.

Benché possa sembrare una percentuale modesta rispetto all’intero sondaggio di Steam, questi dati indicano che l’adozione della recente architettura Ada Lovelace di Nvidia sta procedendo ad un ritmo soddisfacente.

La quota di mercato di AMD, invece, continua a rimanere piuttosto bassa, anche se parte di questo risultato deriva dalla mancanza di dati dettagliati sulle GPU AMD nel sondaggio. Con l’arrivo delle nuove schede RX 7800 XT, e 7700 XT, e l’auspicio che Valve fornisca dati più specifici, sarà interessante vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi.