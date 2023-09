L’Autorité de la concurrence, l’autorità francese per la concorrenza, ha effettuato un’irruzione a sorpresa negli uffici francesi di Nvidia. Il produttore di chip sarebbe sospettato di aver commesso pratiche anticoncorrenziali nel settore delle schede grafiche e del cloud computing.

L’Antitrust francese non ha rivelato il nome dell’azienda su cui ha condotto l’incursione, e ha solo menzionato un’azienda “del settore delle schede grafiche”. Secondo le fonti del Wall Street Journal (WSJ), però, si trattava proprio di Nvidia. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione da un giudice, l’agenzia antitrust francese ha proceduto con il raid.

“Tali incursioni all’alba non presuppongono l’esistenza di una violazione della legge che possa essere imputata all’azienda coinvolta nelle presunte pratiche, che solo un’indagine completa nel merito del caso potrebbe stabilire, se del caso”, ha scritto l’Autorità francese in un documento.

In queste occasioni le autorità si presentano al mattino presto per confiscare il materiale fisico e digitale di un’azienda; contestualmente, il personale che entra viene interrogato. L’idea è che in questo modo si possono trovare prove di eventuali violazioni, senza dare tempo di nasconderle o distruggerle. Ammesso e non concesso che ne esistano.

L’Autorità francese per la concorrenza ha dichiarato che il raid fa parte di un’operazione più ampia avviata a giugno per indagare sulle condizioni di concorrenza nel mercato del cloud computing.

Nvidia ha approfittato in modo significativo del boom dell’IA, reso possibile dall’emergere di ChatGPT. Di conseguenza, i chip AI di fascia alta di Nvidia, come l’H100 (Hopper), stanno andando a ruba. Gli ultimi risultati finanziari di Nvidia mostrano che l’azienda ha registrato un fatturato di 13,5 miliardi di dollari, con un enorme miglioramento del 101% rispetto all’anno precedente. Non è una coincidenza che Nvidia sia diventata il più grande progettista di chip fabless al mondo.

Al momento Nvidia non ha rilasciato dichiarazioni sull’accaduto.

Immagine di copertina: joseh51