Il noto servizio di hosting di immagini Imgur sta dando una bella pulita ai suoi contenuti, rimuovendo tutto quello che viene ritenuto NSFW (Not Safe For Work, non sicuro per il lavoro), comprese ovviamente nudità e pornografia. La decisione avrà delle conseguenze anche su Reddit, dove molti dei contenuti presenti su Imgur vengono condivisi dagli utenti, o dagli stessi creatori per farsi conoscere.

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale, i nuovi termini del servizio saranno attivi dal prossimo 15 maggio, data in cui oltre a venire rimossi tutti i contenuti presenti, diverrà impossibile caricarne di nuovi. L’operazione avverrà in maniera perlopiù automatica, tuttavia ci saranno moderatori in carne e ossa che verificheranno che tutto venga tolto in maniera corretta.

Questo cambiamento messo in atto da Imgur allinea finalmente i termini del servizio alle linee guida per la community, aggiornate ormai quattro anni fa. All’epoca Imgur smise di supportare i subreddit NSFW e impose una verifica dell’età per accedere ai contenuti per adulti, tuttavia non ne impedì il caricamento ne rimosse quelli presenti.

La scelta di Imgur cancellerà anni di contenuti da internet, ma non è una novità assoluta per il settore: Linktree ha iniziato a rimuovere i link a siti per adulti come OnlyFans, mentre Tumblr ha detto addio ai contenuti NFSW già nel 2018, permettendo nuovamente il nudo (ma non la pornografia) solo nel 2022. Nell’annuncio, Imgur ha dichiarato che “contenuti espliciti e illegali [molte delle immagini erano sottratte dai profili OnlyFans o simili degli artisti, NDR] sono da sempre un rischio per la comunità di Imgur e il suo business. Rimuovere i contenuti espliciti consentirà alla piattaforma di eliminare questi rischi e proteggere il futuro della community. Sappiamo bene che il cambiamento può essere difficile da digerire per gli utenti che usano la piattaforma per salvare le proprie immagini e i propri artwork, ma si tratta di un passo importante nel tentativo di mantenere Imgur un posto sicuro e divertente su Internet”.