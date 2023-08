Il consiglio di amministrazione di TSMC dovrebbe approvare oggi la costruzione di una fabbrica in Germania, come riporta Reuters citando il quotidiano tedesco Handelsblatt. In base a precedenti rapporti, il governo tedesco ha accettato di fornire a TSMC sovvenzioni per un totale di 5 miliardi di euro, quindi si attende l’approvazione del consiglio di amministrazione.

La fabbrica si concentrerà sulla produzione di chip per il settore automobilistico, in particolare su microcontrollori a 28 nanometri. Niente di particolarmente moderno, se si pensa che TSMC è all’avanguardia con i chip da 3 nm (quasi tutti per Apple), ma quello delle automobili è senza dubbio un settore strategico.

Secondo Reuters, la fabbrica opererà in joint venture con partner come Bosch, Infineon e NXP: una decisione inaspettata, visto che TSMC preferisce gestire da sola le proprie fabbriche. Tuttavia, dal momento che l’azienda produce molti prodotti per Bosch, Infineon e NXP, potrebbe avere senso costruire una fabbrica condivisa.

TSMC sta discutendo con lo stato tedesco della Sassonia sulla costruzione di una fabbrica a Dresda dal 2021, e sembra che finalmente siamo sul punto

Il recente rapporto di Handelsblatt, che cita fonti governative, suggerisce che il progetto è prossimo all’approvazione da parte del consiglio di amministrazione di TSMC. Nel frattempo, il governo tedesco e lo Stato della Sassonia avrebbero già approvato sovvenzioni per TSMC, in linea con l’iniziativa dell’UE di aumentare la produzione di chip in Europa e ridurre la dipendenza dai fornitori di chip asiatici.