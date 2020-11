La Radeon RX 6800 sarà il sogno dei miner?

Le nuove GPU presentate da AMD con architettura RDNA2 sono ormai in dirittura d’arrivo. La Radeon RX 6800 e la variante XT saranno le prime ad arrivare sul mercato il prossimo 18 novembre e i primi dati sulle performance nel mondo reale stanno pian piano trapelando in rete. Le ultime indiscrezioni parlano di performance incredibili nelle operazioni di mining per la RX 6800, cosa che potrebbe rendere ancora più difficile accaparrarsi una scheda al lancio.

Il post in questione, pubblicato su QQ e ricondiviso da Videocardz, farà sicuramente rabbrividire chi stava sperando di riuscire a mettere le mani su una nuova AMD Radeon al day one. Bot, scalper e minatori di criptovalute si daranno battaglia sulle pagine degli shop, probabilmente lasciando solo poche schede a chi veramente ne ha necessità.

Il motivo? Sembra che la Radeon RX 6800, la scheda meno prestante delle tre annunciate da AMD, sia in grado di ottenere prestazioni del 50% superiori a quelle di una RTX 3090 durante il mining di criptovalute. Le memorie GDDR6 e le prestazioni di Infinity Fabric fanno per sperare gli appassionati che intendono utilizzare le schede per trarre profitto dal mining.

“La AMD 6800 è appena arrivata, le prestazioni in mining di default sono sorprendenti, ha raggiunto 1,5 volte le prestazioni di una 3090, o anche di più. Immagino che nessuno di voi sarà in grado di acquistare questa scheda… quali test volete vedere?“

Secondo quando calcolato da WCCF Tech una RTX 3090 è in grado di minare circa 90-100 dollari al mese. Calcolando il solo costo della scheda ci vogliono 15 mesi solamente per recuperare il denaro investito per l’acquisto (sempre che la si trovi a prezzo di listino). Una RX 6800, al contrario, è venduta negli USA “solamente” a 580 dollari. Se avesse veramente capacità di mining 1,5x volte quelle di una RTX 3090 si ripagherebbe in soli 4 mesi, producendo circa 130-150 dollari al mese.

Asus aveva già annunciato una scarsa disponibilità per le RX 6800 XT e a questo punto anche le RX 6800 probabilmente andranno esaurite in pochi minuti. Quando dovremo aspettare prima che il mercato ritorni alla normalità e sia possibile acquistare le componenti che si desiderano?