Come vi abbiamo riportato in molteplici occasioni, AMD dovrebbe lanciare molto presto (si vocifera il 10 maggio) la sua nuova linea di schede grafiche conosciute come “RDNA 2 Refresh”, che sarà composta dalla Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT e RX 6650 XT. Alcuni modelli, prodotti da ASUS, sono già stati avvistati in vendita a prezzi folli presso un rivenditore francese e non sono mancati diversi benchmark.

In particolare, i colleghi di Wccftech hanno messo alla prova le schede nei popolari test Fire Strike e Time Spy di 3DMark, mettendole anche a confronto sia con i modelli che andranno a sostituire (RX 6900 XT, RX 6700 XT e RX 6600 XT) che con le relative avversarie di casa NVIDIA.

Photo Credit: Wccftech

Come potete vedere dai grafici sottostanti, le nuove schede AMD non solo hanno, ovviamente, ottenuto risultati migliori rispetto ai precedenti modelli, ma anche confronto ai diretti concorrenti (RTX 3090 Ti, RTX 3070 Ti e RTX 3060). Facciamo presente che si tratta solo di un benchmark sintetico e che quindi non prende in considerazioni applicazioni e videogiochi presenti sul mercato, soprattutto con Ray Tracing attivo (dove NVIDIA ha ancora un vantaggio sostanziale).

Ricordiamo che la gamma di schede “RDNA 2 Refresh” potrà beneficiare di un aumento delle frequenze delle GPU e memorie GDDR6 più veloci con una velocità di trasferimento dati di 18GT/s. Infatti, dando un’occhiata ai dati, possiamo vedere che la RX 6950 XT sembra essere circa il 17% più veloce della RX 6900 XT.

Photo Credit: Wccftech

Wccftech ha eseguito i benchmark su una configurazione che comprendeva il processore AMD Ryzen 7 5800X3D, accoppiato a memorie DDR4-3600. Per quanto riguarda la parte software, il tutto girava sul sistema operativo Windows 10 con i driver di test 22.10-220411n.

Per il momento, non ci resta che attendere ancora qualche giorno il lancio ufficiale di questi prodotti.