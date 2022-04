Come anticipato qualche giorno fa in un nostro articolo, AMD sta per rinnovare la gamma Radeon RX 6000 con nuovi modelli 6×50. Questi includeranno la variante di fascia bassa RX 6650 XT, la più potente RX 6750 XT e la top di gamma RX 6950 XT. Ad essere trapelata per prima è stata la Red Devil RX 6750 XT di Power Color, mentre adesso emerge qualche dettaglio sulla RX 6950 XT Gaming OC realizzata da Gigabyte.

Come per tutte le GPU della gamma Gaming OC di Gigabyte, la scheda avrà probabilmente una backplate in metallo, illuminazione LED RGB e un voluminoso dissipatore con tre ventole da 100mm, mentre l’alimentazione sarà probabilmente affidata a tre connettori PCI-E ad 8 pin.

Foto generiche

La GPU mantiene le medesime caratteristiche della RX 6900 XT beneficiando però di una VRAM più performante da 18Gbps e, come suggerito dal nome, frequenze possibilmente più alte. Il modello è già comparso presso i siti di due rivenditori australiani (MegaBuy e ITNest) e sebbene sia elencato come RX 6900 XT, il codice del prodotto corrisponde a quanto trapelato in un documento dell’ente EEC (Eurasian Economic Commission). Con un prezzo di ben 3.241$ australiani (2.226€ al cambio), Gigabyte RX 6950 XT Gaming OC ha un costo pari a quello di una Nvidia RTX 3090 Ti. Una cifra stranamente più alta delle Radeon RX 6900XT, vendute da uno dei due rivenditori a prezzi che vanno da 1.876$ a 2.248$ australiani (1.288€ – 1.544€ al cambio).

Foto generiche

L’elenco EEC trapelato include anche il resto dei modelli di Gigabyte che arriveranno successivamente, fra cui sono anche presenti delle RX 6750 XT e 6650 XT. Fra queste c’è anche un modello di RX 6950 XT della serie AORUS Xtreme WaterForce dotata di waterblock, assieme a due modelli di RX 6750 XT della serie Gaming e quattro 6650 XT della serie Eagle.

Secondo Videocardz, AMD avrebbe inoltre spostato la data di lancio dal 20 aprile al 10 maggio. I prezzi non sembrano per nulla entusiasmanti, ma aspettiamo comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda riguardo la disponibilità e il prezzo di vendita per l’Italia.

Nel frattempo sono anche emersi degli interessanti benchmark riguardo un paragone con RX 6850M XT e la RTX 3080 Mobile. Potete scoprire i risultati leggendo il nostro articolo.