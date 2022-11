MTT S80 è la nuova scheda grafica di Moore Threads basata sull’architettura Chunxiaon, in vendita dallo scorso venerdì sul mercato cinese al prezzo di 245 dollari, ovvero circa 238 euro al cambio attuale. Tuttavia, il prodotto è disponibile solo in bundle con la scheda madre ASUS TUF Gaming B660-PLUS D4 al prezzo di circa 360 euro, quindi per avere quello effettivo della sola MTT S80 è stato necessario sottrarre il valore della motherboard.

Il dispositivo può contare sulla presenza di 4.096 stream processor, 128 tensor core, 256 texture unit e 256 render output, mentre la frequenza operativa è di 1.80GHz. La scheda è inoltre dotata di 16GB di memorie GDDR6 con una velocità di trasferimento di 14GT/s, che si collegano alla GPU attraverso un’interfaccia a 256 bit per una larghezza di banda totale di 448GB/s.

Queste specifiche le consentono, potenzialmente, di andare a rivaleggiare con la GeForce RTX 3060 Ti di NVIDIA, offrendo sino a 14,4 FP32 TFLOP, sebbene poi le prestazioni effettive dovranno essere verificare sul campo. Dal punto di vista software, vengono supportate le API Microsoft DirectX, OpenGL/OpenGL ES, MUSA e altre specializzate. Tuttavia, la stessa Moore Threads ha comunicato che il supporto DirectX è ancora piuttosto acerbo e al momento possono essere eseguiti solo venti titoli popolari, tra cui Call Of Duty, Crossfire, Counter-Strike, Diablo 3 e League Of Legends.

Photo Credit: Moore Threads

Per quanto riguarda l’accelerazione video via hardware, piuttosto utile sia per i fruitori di contenuti multimediali che gli streamer, la GPU Chunxiao integra un engine in grado di gestire i codec AV1, H.264 e H.265 sino a risoluzione 8K. Infine, le uscite video a disposizione sono quattro: tre DisplayPort 1.4 e una HDMI 2.1. La scheda grafica MTT S80 è anche la prima in ambito consumer che presenta la velocissima interfaccia PCI Express 5.0 x16.

Sarà piuttosto interessante vedere qualche benchmark effettivo svolto su questa scheda. L’azienda cinese Moore Threads sembra piuttosto ben lanciata nel mondo delle schede grafiche sia per il mercato desktop che per quello data center. Per quest’ultimo, ad esempio, propone la MTT S3000, con 32GB di memoria onboard, che offre un throughput di 15,2 FP32 TFLOPS e supporta funzionalità come il partizionamento della GPU fino a 32 vie e la virtualizzazione SR-IOV PCIe.