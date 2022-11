Un piccolo produttore di schede grafiche ha deciso di trasformare delle Geforce RTX 3070 Ti Mobile in vere e proprie schede grafiche per desktop. Ricordiamo che i chip della RTX 3070 Ti Mobile e RTX 3070 sono diversi, quindi è bene precisare che le prestazioni ottenibili saranno inferiori.

Purtroppo, non sono state diffuse le specifiche esatte del prodotto, sebbene possiamo presumere che non siano state effettuate modifiche sostanziali rispetto al modello per notebook standard. La RTX 3070 Ti per desktop è basata sulla GPU GA104-400 con 6.144 CUDA core e un boost clock di 1.770MHz, accoppiata a 8GB di memorie GDDR6X a 19GT/s, mentre la RTX 3070 Ti Mobile è dotata della GPU GA104 (GB20-E) con 5.888 CUDA core e un boost clock di 1.485MHz, abbinata a 8GB di memorie GDDR6 a 14GT/s.

Photo Credit: 51Risc

Il responsabile di questo strano ibrido è 51Risc, che propone la sua GeForce RTX 3070 TiM su Aliexpress al prezzo di 425,04€, decisamente ragionevole. Dal punto di vista di vista delle performance, il prodotto, presumibilmente, dovrebbe essere in grado di offrire prestazioni simili alla RTX 3060 Ti desktop nella maggior parte dei casi, senza raggiungere mai la RTX 3070.

Dando un’occhiata al design, possiamo notare dalle foto che la RTX 3070 TiM occupa due slot di espansione ed è dotata di un dissipatore con doppia ventola, mentre l’alimentazione viene fornita tramite un connettore PCIe a 8 pin. Sono inoltre presenti quattro uscite video, mentre il TDP dichiarato è di 220W. Ovviamente, il dispositivo necessita dei driver GeForce per notebook e non di quelli per la linea desktop.

Sicuramente di tratta di un prodotto curioso e non è certo la prima volta che vediamo sul mercato cinese schede “ibride” o contraffatte. Del resto, una persona poco attenta potrebbe tranquillamente scambiare una RTX 3070 Ti desktop con questa RTX 3070 TiM non prestando particolare attenzione al nome e alle caratteristiche.