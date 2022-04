I colleghi di Igor’s Lab hanno recentemente pubblicato un articolo molto interessante relativo alla versione MSI Suprim della GeForce RTX 3090 Ti, ultima top di gamma consumer di NVIDIA, che può contare sulla potenza bruta sprigionata dalla GPU GA102 completamente abilitata con 10.752 core CUDA (rispetto ai 10.496 della RTX 3090) accoppiata a 24GB di GDDR6X, prodotte da Micron, collegate tramite un’interfaccia a 384 bit.

Photo Credit: MSI

Nonostante una potenza decisamente importante, Igor’s Lab ha pensato di limitare il consumo a 300W e regolare la curva delle frequenze di clock tramite Afterburner, in modo da verificare la sua efficienza rispetto ad altri prodotti sul mercato. In particolare, è stata messa a confronto con le versioni Suprim di RTX 3080, RTX 3080 Ti e RTX 3090 per NVIDIA, invece per AMD si sono usate le edizioni MSI Gaming X della RX 6800 XT e RX 6900 XT.

I test sono stati effettuati prendendo come riferimento 10 giochi (Borderlands 3, Control, FarCry 6, Ghost Recon Breakpoint, Horizon Zero Dawn, Metro Exodus Enhanced Edition, Shadow of the Tomb Raider, Watch Dogs Legion, Wolfenstein Youngblood e World War Z) a risoluzione 4K. I risultati ottenuti mostrano che la RTX 3090 Ti “limitata” ha offerto prestazioni molto simili a una RTX 3080 Ti, ma la differenza sostanziale risiede nei consumi.

Infatti, le due schede hanno fornito performance paragonabili, ma, mentre la RTX 3080 Ti consumava fino a 409W, la RTX 3090 Ti è arrivata al massimo a 314W. Questo significa che la RTX 3090 Ti ha avuto un’efficienza migliore del 30% rispetto alla RTX 3080 Ti. Allo stesso modo, rispetto alla Radeon RX 6800 XT, che ha registrato al massimo 319W, è riuscita a essere in media il 16% più veloce.

Photo Credit: MSI

Ovviamente, non è molto sensato acquistare una top di gamma per poi farla funzionare come una scheda meno potente solo per risparmiare 100W, ma l’efficienza della RTX 3090 Ti ha colpito sicuramente.