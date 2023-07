Una nuova RTX 4060 Ti con 16GB di memoria è in arrivo, e potremmo vederla sugli scaffali già il 18 luglio. Questo è quanto lasciano intendere un paio di leak usciti nelle ultime ore e riportati da Videocardz.

L’attuale RTX 4060 Ti, così come la RTX 4060, non ha suscitato particolari entusiasmi: non sono brutte schede in assoluto, ma per molti il prezzo richiesto è troppo alto – e infatti alcuni rivenditori europei stanno già abbassando i prezzi.

Non è detto che la RTX 4060 Ti da 16GB risolva il problema, visto che in teoria il prezzo sarà più alto di un centinaio di dollari (e altrettanti euro, più o meno). Per il momento, non ci sono indicazioni che NVIDIA intenda apportare modifiche al prezzo prima del lancio del nuovo modello. Inoltre, pare che non ci sarà un modello Founders Edition, quindi la RTX 4060 Ti 16GB sarà disponibile solo in versioni custom – che potrebbero costare anche più della cifra indicata.

D’altra parte, perché Nvidia dovrebbe abbassare i prezzi? L’azienda ha quasi il monopolio del settore, e i concorrenti AMD e Intel non sembrano intenzionati (o in grado) di fare una concorrenza seria. Chi vuole una nuova scheda video non ha praticamente scelta, a meno di rivolgersi al mercato dell’usato. Nel frattempo, i sondaggi periodici di Steam confermano che i giocatori ancora usano schede GTX 1000 ed RTX 2000; sono pochi i modelli RTX 3000 in classifica, anche se la RTX 3060 è al secondo posto.