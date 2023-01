Il debutto della RTX 4060 Ti dovrebbe ormai essere sempre più vicino, ma le recenti notizie in merito alle prestazioni non sembrano propriamente entusiasmanti. La più recente arriva sempre da kopite7kimi, che dopo aver suggerito le specifiche tecniche della GPU, rivela adesso che questa dovrebbe praticamente essere più o meno alla pari di una RTX 3070.

La RTX 4060 Ti fa uso della GPU AD106-350-A1 in versione ridotta, con un totale di 4352 CUDA Core, 32 MB di cache L2 e una memoria da 8GB da 18Gbps abbinata a un bus da 128-bit, che fornisce alla scheda una larghezza di banda di 288 GB/s. Per via dell’ipotetico TGP ridotto di soli 160W, la GPU dovrebbe anche avere una forma compatta, sia nelle Founders Edition che nelle versioni custom. Un consumo del genere, se confermato, è inferiore del 20% a quello della vecchia RTX 3060 Ti.

=RTX 3070 — kopite7kimi (@kopite7kimi) January 19, 2023

Considerate le prestazioni offerte dal resto dei modelli in relazione alla passata generazione (RTX 4070 Ti alla pari di RTX 3090 Ti), ci si aspetterebbe che la RTX 4060 Ti si posizionasse tra la 3080 e la 3070 Ti. Ma considerato il bus ridotto di soli 128-bit, è purtroppo probabile che le previsioni prestazionali anticipate dall’insider siano vere: ciò comporterebbe una ridotta capacità di gestire i titoli ad alta risoluzione, relegando la GPU al Full HD e al Quad HD, dove però gli utenti potrebbero già essere costretti a fare delle rinunce per mantenersi sopra i 60 fps.

Naturalmente il prezzo giocherà un ruolo importante, ma anche sotto questo aspetto le cose non sembrano mettersi bene: tenendo conto dei rincari della nuova generazione, la RTX 4060 Ti potrebbe essere venduta a una cifra intorno i 699€. Un rapporto qualità/prezzo decisamente poco attraente, considerato che la RTX 3070, a cui sarebbe paragonabile, si trova più o meno a 570€. Come sempre, non resta che attendere il debutto della scheda per avere un quadro chiaro ed esprimere giudizi definitivi.