Qualche settimana fa vi avevamo raccontato alcune novità sulle GPU ASUS dotate del nuovo connettore GC-HPWR, capace di fornire oltre 600 watt di potenza senza l’uso di cavi, permettendo così di abbandonare il problematico 12VHPWR. Oggi vi parliamo di altre novità in merito a questa scheda video, che finalmente ha debuttato sul mercato: per ora solo in Asia, ma non è da escludere che nel corso dei prossimi mesi arrivi anche in Italia.

A riportare la notizia è IT Home, secondo cui la scheda video sarà accompagnata da due motherboard B760 con supporto al connettore GC-HPWR. I prodotti dovrebbero venir annunciati domani, 15 settembre, e farebbero parte della gamma “Tianxuan TX Gaming”.

Credit: IT Home

La RTX 4070 è caratterizzata da un dissipatore tripla ventola bianco, con dei dettagli color ciano. Purtroppo non ci sono immagini della scheda video che ne mostrino i dettagli, ma lo screenshot che vedete qui sotto da un’idea abbastanza chiara di come sarà. Curiosamente, nello screenshot con i prezzi il connettore GC-HPWR è assente, ma si tratta quasi certamente di una svista dal momento che è messo in bella vista sulla locandina pubblicitaria.

Oltre alla RTX 4070, arriveranno anche una RTX 4060 Ti e una RTX 4060 appartenenti alla gamma Tianxuan, ma non saranno dotate del connettore GC-HPWR. Le schede avranno prezzi che, al cambio, si attestano rispettivamente intorno ai 677 euro, 485 euro e 357 euro, non troppo distanti dai prezzi di listino per il nostro mercato.

Come anticipato, per ora la gamma Tianxuan sarà inizialmente disponibile solamente per il mercato asiatico, ma è probabile che nei prossimi questi prodotti arriveranno anche nel nostro mercato, quasi sicuramente con una veste grafica diversa.