Il noto leaker @kopite7kimi, di cui vi abbiamo già parlato recentemente per le sue anticipazioni inerenti alle prossime schede grafiche NVIDIA, come la RTX 4090 e RTX 4070 Ti, appartenenti alla generazione “Ada Lovelace” che dovrebbe debuttare sul mercato nel corso del prossimo autunno, torna oggi a parlarci della RTX 4080, la quale potrebbe essere più potente rispetto a quanto preventivato.

Infatti, come potete leggere dal messaggio pubblicato su Twitter, la scheda, che utilizzerà il PCB PG136/139-SKU360, sarà basata sulla GPU AD103-300-A1, con 9.725 CUDA core (o 76SM), accompagnata da 16GB di GDDR6X con una velocità di 21Gb/s su un bus a 256 bit, per una banda totale massima di 672GB/s. Purtroppo, non vengono specificate le frequenze operative, ma presumibilmente dovremo aspettarci clock nel range di 2.0-3.0 GHz considerando l’uso del nodo di produzione N4 di TSMC. Infine, il TGP dovrebbe essere di circa 420W, mentre il punteggio raggiunto nel test 3DMark Time Spy Extreme sarà più o meno di 15.000.

I'm not a chatterbox, but I have to make some updates. I hope you don't mind.

a possible RTX 4080,

PG136/139-SKU360

AD103-300-A1

9728FP32

256bit 16G 21Gbps GDDR6X

total power ~420W

TSE ~15000

Now I have completed the latest update for 4090, 4080 and 4070. — kopite7kimi (@kopite7kimi) August 5, 2022

In definitiva, parliamo di un prodotto più potente dell’attuale top di gamma Ampere, vale a dire la GeForce RTX 3090 Ti, del 35%. Un ottimo balzo in avanti rispetto al modello che andrà a sostituire (la RTX 3080). Dal punto di vista tecnologico, oltre alla maggior capacità di calcolo, la RTX 4080, così come il resto dalla famiglia RTX 40, potrà far affidamento su tutte le ultime tecnologie dell’azienda, come i core Tensor di quarta generazione, core RT di terza generazione, NVENC Encoder e NVCDEC Decoder, nonché il supporto delle più recenti API e funzionalità esclusive come DLSS, Reflex, Broadcast, Resizable-BAR, Freestyle, Ansel, Highlights, Shadowplay e G-SYNC.

Ricordiamo che la scheda dovrebbe essere lanciata nel corso del quarto trimestre di quest’anno, sebbene non venga esclusa la possibilità di un posticipo al primo trimestre 2023, mentre il prezzo dovrebbe essere di 699-799 dollari.