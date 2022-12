Sappiamo che la nuova GeForce RTX 4090 di NVIDIA è un vero proprio portento in ambito grafico, essendo la nuova ammiraglia della famiglia Ada Lovelace. Il dispositivo è basato sulla GPU AD102, costituita da 76,3 miliardi di transistor e con una dimensione del die di 608,4 mm², realizzata sul nodo 4nm di TSMC, che presenta 128 SM per un totale di 16.384 CUDA Core, 512 Tensor Core, 128 RT Core e ha un boost clock di 2.520MHz. Il chip è accoppiato a 24GB di memorie GDDR6X con una velocità di 21Gb/s e un’ampiezza del bus di 384 bit per una banda di 1.008GB/s.

Con un TDP di 450W, la scheda è piuttosto energivora sotto carichi di lavoro piuttosto impegnativi, ma è possibile ridurre il consumo energetico utilizzando la tecnica dell’undervolting e avere anche un basso impatto a livello prestazionale. Infatti, i colleghi di QuasarZone hanno messo alla prova la RTX 4090 con cinque diversi videogiochi (Cyberpunk 2077, Marvel Spider-Man Remastered, Forza Horizon 5, Lostark, PUBG Battlegrounds) diminuendo il Power Limit sino al 60% (270W).

Tutti i titoli sono stati testati a risoluzione 4K e con impostazioni di qualità massime, così da garantire che solo la GPU potesse fare da collo di bottiglia. Nelle tabelle sottostanti potete vedere i risultati ottenuti, che mostrano come l’undervolting abbia ridotto notevolmente i consumi (fino a oltre 110W), ma le prestazioni siano diminuite solo dell’8%:

Photo Credit: QuazarZone

Photo Credit: QuazarZone

Indubbiamente, questo dimostra che la RTX 4090 è una scheda grafica dall’elevata efficienza energetica. Data la sua potenza, è possibile facilmente ridurre i consumi tramite l’undervolting e giocare ugualmente a risoluzione 4K al massimo livello di dettaglio senza compromessi.

Nel corso delle ultime settimane, vi abbiamo parlato a più riprese del problema inerente alla fusione del connettore a 16 pin della GeForce RTX 4090. Dopo una serie di indagini, finalmente NVIDIA si è espressa ufficialmente sulla questione, affermando che la problematica sia da imputare principalmente a un incompleto inserimento dell’adattatore. Per maggiori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.