La Radeon RX 6300, scheda grafica low profile di fascia bassa di AMD, ha fatto la sua comparsa sul mercato cinese dei prodotti di seconda mano. Nonostante l’azienda non abbia ancora annunciato ufficialmente il prodotto, è stato avvistato su Goofish, venduto a meno di 60 dollari.

La scheda grafica Radeon RX 6300 è basata sulla GPU Navi 24, la stessa utilizzata per altre proposte RDNA 2 come la Radeon RX 6400 e la Radeon RX 6500 XT. Navi 24 è un die di 107 mm² prodotto con un processo a 6nm di TSMC, ma sulla RX 6300 ha solo 12 Computer Unit (CU) abilitate a causa delle sue ridotte dimensioni, pari a 768 Stream Processor (SP) e 12 acceleratori Ray Tracing.

La scheda utilizza l’interfaccia PCIe 4.0 x4 e non necessita di alimentazione ausiliaria. Tuttavia, AMD ha imposto importanti compromessi sulla Radeon RX 6300, in particolare per quanto riguarda il sottosistema di memoria. Infatti, sono presenti solo 2GB di GDDR6 su un bus a 32 bit, pari alla metà della larghezza di banda della Radeon RX 6400.

Scheda grafica Radeon RX 6300 Radeon RX 6400 Architettura Navi 24 Navi 24 Tecnologia di processo TSMC 6N TSMC 6N Transistor (Miliardi) 5,4 5,4 Dimensioni Die (mm²) 107 107 CU 12 12 GPU Core 768 768 RT Core 12 12 Base Clock (MHz) ? 1,923 Game Clock (MHz) 1.512 2.039 Boost Clock (MHz) ? 2.321 VRAM Speed (Gb/s) 16 16 VRAM 2GB GDDR6 4GB GDDR6 Ampiezza bus VRAM 32 64 ROP 32 32 TMU 48 48 TFLOPs FP32 (Boost) ? 3,6 Banda (GB/s) 64 128 TGP (watts) 32 53

Nonostante le limitazioni, la Radeon RX 6300 potrebbe rappresentare una valida scelta per i sistemi SFF (Small Form Factor) che non dispongono di una GPU integrata. La scheda grafica è dotata di due porte HDMI 2.1, ma non sarebbe adatta per un HTPC, in quanto non dispone di capacità di codifica video.

La Radeon RX 6300 è stata messa in vendita dal rivenditore cinese a 399 yuan, pari a circa 54 euro. Tuttavia, non si tratta del prezzo ufficiale poiché il mercante potrebbe aver prelevato la scheda da un sistema OEM e averla proposta su Goofish. Al momento non è chiaro se AMD la lancerà ufficialmente sul mercato o se si tratta di un’esclusiva per i produttori di computer. Ad esempio, HP ha incluso la Radeon RX 6300 come opzione per i PC desktop della serie Elite 800 G9.