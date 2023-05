C’è una scheda video che può superare la RTX 4090? A quanto pare, no. L’overclocker Jedi95 ha deciso di modificare la propria Radeon RX 7900 XTX (nello specifico una ASUS TUF Radeon RX 7900 XTX), spingendola al limite grazie ad alcune mod e all’uso di un Elmor Labs EVC2SE, rimuovendo qualsiasi power limit. Per il raffreddamento è stato usato un custom loop collegato a un chiller in grado di mantenere l’acqua a una temperatura di 10°C.

Questa particolare configurazione ha permesso all’overclocker di spingere la scheda fino a 3,467GHz (raggiunti in 3DMark Time Spy, dove la frequenza media è stata di 3,333GHz), che ha assorbito la bellezza di 696 watt di picco, praticamente il doppio del TDP base di 355 watt. La RX 7900 XTX ha totalizzato 38.725 punti in 3DMark Time Spy, 19.137 punti in Time Spy Extreme, 20.492 punti in Port Royal e 7.690 punti in Speedway; nonostante l’enorme incremento prestazionale, la scheda AMD rimane dietro una RTX 4090 Founders Edition in quasi tutti i test. La top di gamma NVIDIA ottiene 37.314 punti in Time Spy, 20.579 in Time Spy Extreme, 27.287 punti in Port Royal e 10.728 punti in Speedway.

L’esercizio di stile di Jedi95 di fatto mette in luce le incredibili capacità della RTX 4090, fiore all’occhiello della nuova lineup di GPU NVIDIA. Sembra impossibile che AMD riesca a tirar fuori dal cilindro una scheda video capace anche solo di avvicinarsi a queste prestazioni con l’attuale architettura RDNA 3; vedremo se le future Radeon RX 8000 riusciranno nell’impresa e torneranno competitive anche nella fascia altissima.