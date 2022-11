Annunciata lo scorso giovedì, la Radeon RX 7900 XTX è la nuova ammiraglia della serie di schede video basate sull’architettura RDNA 3 di AMD, in uscita il prossimo 13 dicembre al prezzo di 999 dollari. Come largamente anticipato anche dalle indiscrezioni, RDNA 3 farà uso di chiplet, con un GCD (Graphic Chiplet Die) principale e fino a sei MCD (Memory Cache Die). Le novità rispetto a RDNA 2 non mancano, ma le principali sono indubbiamente un maggior numero di Compute Unit e, fattore forse ancora più importante, molti più shader rispetto alla passata generazione.

Dal punto di vista prestazionale, la Radeon RX 7900 XTX rimane dietro la RTX 4090, che vanta anche capacità superiori nella gestione di carichi IA grazie ai Tensor Core. Tuttavia, sarà interessante vedere quali saranno le sue capacità nei videogiochi e negli applicativi professionali, dato che la precedente RX 6950 XT, nonostante fosse circa il 40% meno potente della RTX 3090 Ti, riusciva ugualmente a fornire framerate simili, o addirittura superiori sia in FullHD che in QuadHD.

A quanto pare, come riportato da Gamers Nexus, la versione Reference della RX 7900 XT è dotata di un esclusivo sensore termico ambientale che consente alla scheda di misurare le temperature di ingresso dell’aria direttamente nel dissipatore. Questa soluzione consente, ad esempio, di verificare quale sia la temperatura ambientale quando le ventole sono spente, in modalità 0dB, per evitare il surriscaldamento dei componenti. Infatti, la sua assenza nei precedenti modelli della gamma RX 6000 ha portato anche alla morte prematura di alcuni componenti dell’alimentazione. Inoltre, la scheda potrebbe avviare una curva operativa secondaria per mantenere al sicuro i componenti del PCB, facendo funzionare le ventole a un numero di giri molto basso quando la temperatura ambientale è eccessiva.

Al momento, non sappiamo se la temperatura misurata sarà riportata anche all’interno del pannello dei driver Adrenalin. Indubbiamente, potrebbe fornire un’utile informazione per capire quale sia l’effettiva temperatura ambientale presente all’interno del case così da, eventualmente, pensare a come migliorare l’air flow e il raffreddamento dei dispositivi.