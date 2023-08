Anche Corsair ha studiato una soluzione per evitare i brutti episodi che coinvolgono ormai da tempo il connettore 12VHPWR, che come vi abbiamo più volte riportato fonde in determinate circostanze. A differenza di quanto fatto da MSI, che ha creato un cavo bicolore, o Cooler Master e CableMod che hanno studiato adattatori a 90 gradi, l’adattatore proposto da Corsair ha un angolo di 180 gradi e punta evitare i problemi in fase di installazione che portano il connettore a fondere.

Attualmente sembra che il connettore 16 pin fonda per due motivi: il cavo viene piegato troppo vicino al connettore, oppure non è completamente inserito nella scheda grafica. L’adattatore 12VHPWR di Corsair è studiato per evitare che accadano entrambe le cose, così da permettere agli utenti di dormire sonni tranquilli.

Credit: Corsair

L’adattatore può supportare temperature fino a 105 gradi centigradi e ha un design minimale ma studiato, che a noi ricorda la copertura della pompa di un dissipatore all in one. In bundle con l’adattatore Corsair dovrebbe includere una cover da agganciare (come quella vedete in foto) in due colori, bianco o nero, così da adattarla alla propria build.

La pagina prodotto ufficiale è già online, tuttavia mancano ancora delle informazioni e non è possibile acquistare l’adattatore, che Corsair chiama 12VHPWR GPU Power Bridge. Assente anche una lista delle schede video compatibili, ma sappiamo per certo che ad esempio non potrà essere usato sulle RTX 4000 ASUS ROG Strix e ASUS TUF Gaming, dato che su questi modelli il connettore d’alimentazione è specchiato. Inoltre, il connettore potrebbe non essere compatibile con molti modelli custom a causa dello spessore del PCB, motivo per cui un rappresentate di Corsair avrebbe affermato che l’azienda è già al lavoro su una nuova versione dell’adattatore, studiata per evitare anche questo problema.

Non sappiamo ancora quale sarà il prezzo ufficiale del Power Bridge di Corsair, ma alcuni siti esteri lo hanno già a listino: il rivenditore Australiano PLE Computers lo vende a circa 23,90 euro, mentre il negozio Taiwanese PC Party a circa 31,58 euro.