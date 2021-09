L’AGCM bacchetta Apple iCloud, Dropbox e Google Drive

Nel bollettino settimanale che ne documenta le attività, l’AGCM ha ammonito per clausole vessatorie ai danni dei consumatori alcuni dei principali servizi in cloud – Apple iCloud, Dropbox e Google Drive. Secondo l’Antitrust, i termini e le condizioni sarebbero irragionevoli e ingiusti per gli utenti e potrebbero violare le norme in materia di protezione dei consumatori. Sia per Google che per Apple si tratterebbe dell’ennesimo richiamo: entrambe le società rischiano nuove sanzioni, dopo quelle da 100 milioni di euro e quelle per pratiche ingannevoli e aggressive.

Nel mirino dell’AGCM rientra soprattutto la discrepanza tra marketing e termini e condizioni dei servizi. Le soluzioni in cloud sono presentate come forme sicure di archiviazione e di backup, quando non è così. Un esempio emblematico è dato da Apple, che dichiara di avere il diritto di cancellare i backup di iCloud se non dovessero essere aggiornati entro i sei mesi. Secondo quanto riferito dall’Antitrust, la maggior parte dei consumatori non sono consapevoli di queste clausole contrattuali.

Il logo dell'AGCM italiana. Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato, www.agcm.it

In generale l’AGCM e le associazioni dei consumatori attaccano anche la vaghezza dei termini del contratto, l’assenza di chiarezza sui metodi di protezione dei dati e sulle garanzie ai consumatori in caso di perdita degli stessi e l’esclusione di qualsiasi responsabilità da parte di Apple, Dropbox e Google.

Ricordiamo che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nota anche come Antitrust, è un’istituzione pubblica preposta alla tutela della concorrenza nell’ordinamento nazionale. Come riportato dal Dizionario di Economia e Finanza della Treccani, è stat “creata dalla l. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), di esplicita ispirazione comunitaria, ha la funzione di garantire il corretto funzionamento del mercato in modo che agli operatori economici sia consentito di accedervi liberamente e di competere con pari opportunità”.