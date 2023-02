L’attesissimo aggiornamento “Moment 2” di Windows 11 22H2 è in arrivo tra poche settimane attraverso il canale di produzione. Fonti molto affidabili hanno confermato che Microsoft sta adeguando i canali di aggiornamento per garantire l’accesso alle nuove funzionalità per tutti i PC abilitati. La prima fase è prevista per marzo, mentre la seconda potrebbe iniziare ad aprile o addirittura oltre.

Come molti sapranno, Windows 11 ha una nuova strategia di aggiornamento rispetto alla precedente versione, Windows 10. L’obiettivo principale è fornire “aggiornamenti innovativi” in modo più regolare e costante. Gli aggiornamenti principali sono chiamati “Moment” e si basano sulla versione principale delle funzionalità di Windows 11. Il primo aggiornamento Moment per Windows 11 22H2 ha introdotto alcune novità sostanziali, come le schede in Esplora file, le azioni suggerite per Edge e altre app. Il secondo aggiornamento, Moment 2, è atteso con molta curiosità e aggiungerà molte funzionalità interessanti.

Photo Credit: Windows Latest

Photo Credit: Windows Latest

La principale novità di Moment 2 sarà la nuova barra delle applicazioni “ottimizzata per i tablet“, che si adatterà automaticamente al form factor del dispositivo, consentendo agli utenti di gestire facilmente la propria esperienza su tablet e desktop senza problemi. Un’altra grande novità di Moment 2 è la barra di ricerca all’interno del Task Manager. Grazie a questa nuova funzionalità, gli utenti potranno trovare facilmente un’app e terminarne l’esecuzione senza dover cercare tra i tanti processi attivi.

Moment 2 introdurrà anche diverse migliorie, come i suggerimenti nelle Impostazioni, le schede nel Blocco note, il pannello dei Widget di Windows a schermo intero, il supporto di widget di terze parti e molto altro ancora.

Ma non è tutto! Microsoft sta lavorando anche al supporto dei secondi per l’orologio della barra delle applicazioni, anche se questa funzionalità non sarà inclusa nell’aggiornamento Moment 2, ma in un aggiornamento cumulativo successivo previsto per aprile o maggio.