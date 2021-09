L’alternativa a Raspberry Pi Pico costa meno di 10 euro ed è dotata di display

I microcontroller basati sul chipset RP2040, lo stesso SoC che alimenta il Raspberry Pi Pico, stanno diventando molto popolari tra i produttori. Le schede messe in vendita recentemente hanno funzionalità extra, per invogliare all’acquisto, come un display a colori da 1,14 pollici presente sul LILYGO T-Display da 10 dollari come scoperto da CNX Software.

Non è la prima scheda del genere, ovviamente, come l’Arducam Pico4ML dotato di uno schermo simile – con una risoluzione di 240 × 135 pixel – ma il LILYGO T-Display costa poco meno di 10 dollari (9.98$ su AliExpress, anche se attualmente esaurito) compresa la scheda RP2040 collegata.

Photo credits: LILYGO

Insieme al controller SPI ST7789V necessario per far funzionare lo schermo, si ottengono tutte le solite specifiche Pico come il processore dual-core Cortex M0+, 2 x UART , 2 x SPI e 2 x I2C, insieme una generosa memoria flash da 4 MB. L’alimentazione e la connettività dati avviene tramite USB-C, una buona scelta poiché sta diventando la norma sulle schede dei produttori.

Il T-Display di LILYGO ovviamente ha anche dei contro, ad esempio nel GPIO, il General Purpose Input/Output. La scheda sembra essere più ampia e con un layout dei pin diverso rispetto al tradizionale Raspberry Pi Pico, quindi è necessario un hacking creativo per collegare gli accessori progettati per il Pico.

C’è anche la possibilità di alimentare la scheda e lo schermo con una batteria, grazie a un connettore JST a due pin con passo da 1,25mm. Il cavo sembra essere presente nella confezione. La scheda è programmabile tramite MicroPython e C, come qualsiasi altro Pico e CNX Software ipotizza che il supporto per Arduino potrebbe arrivare presto.

“LILYGO ha un’altra scheda molto simile chiamata “T-Display ESP32” con lo stesso display, oltre a connettività WiFi e Bluetooth tramite un WiSoC ESP32 che supporta Arduino. Quindi mi aspetto che T-Display RP2040 ottenga il supporto Arduino a tempo debito”

Come anticipato, il LILYGO T-Display era disponibile da AliExpress per $ 9,98, ma al momento della stesura sembra essere esaurito. Questo potrebbe essere dovuto a una domanda elevata, ma non escludiamo che nei prossimi giorni tornerà disponibile. Raspberry Pi Pico, invece, si può trovare in vendita su Amazon.