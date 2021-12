L’antitrust UK ha deciso che Meta dovrà vendere Giphy

Meta, che vi ricordiamo essere il nuovo nome della compagnia sotto cui si trovano Facebook, Instagram, Whatsapp e Oculus, dovrà vendere Giphy. Il popolare sito era stato acquisito nell’agosto 2020, ma quest’estate l’antitrust inglese aveva espresso parere contrario. Nelle ultime ore è arrivata la sentenza definitiva da parte dell’autorità, che impone a Meta di annullare l’acquisizione (peraltro già completata) di Giphy.

La vicenda ricorda molto da vicino quello che Nvidia sta attraversando con l’acquisizione di ARM, anch’essa sotto indagine da parte dell’antitrust del Regno Unito. Le motivazioni dietro la sentenza dell’autorità sembrano riguardare soprattutto la riduzione della concorrenza tra le diverse piattaforme social. L’antitrust teme che, in futuro, Meta possa negare l’accesso alle GIF presenti su Giphy ad altri social network, penalizzandoli notevolmente e spingendo un maggior numero di utenti a utilizzare applicazioni e servizi della compagnia di Mark Zuckerberg.

Stuart McIntosh, capo del gruppo d’inchiesta indipendente della Competition and Markets Authority, ha dichiarato che “Il legame tra Facebook e Giphy ha già eliminato dalla scena un potenziale rivale nel mercato dei display advertising. Senza un intervento, permetterà a Facebook di incrementare ulteriormente il suo già forte potere nel mercato dei social media, controllando gli accessi dei competitor alle GIF presenti su Giphy. Ordinando a Facebook di vendere Giphy, stiamo proteggendo milioni di utenti dei social media e promuovendo competizione e innovazione nel digital advertising”.

Meta ha replicato annunciando di star valutando diverse opzioni, tra cui il ricorso. Robin Koch, direttore delle comunicazioni politiche per l’Unione Europea di Meta, ha dichiarato a The Verge che “Sia Giphy che i consumatori starebbero meglio con il supporto della nostra infrastruttura, dei nostri talenti e delle nostre risorse. Insieme, Meta e Giphy migliorerebbero i prodotti di Giphy per tutte le milioni di persone, aziende, sviluppatori e partner che usano Giphy ogni giorno, sia nel Regno Unito che nel resto del mondo, offrendo un maggior numero di scelte per tutti”.

È la prima volta che l’antitrust inglese emette una sentenza del genere: finora, non era mai stato ordinato a nessuna azienda di annullare un’acquisizione già completata. Vedremo come la vicenda evolverà nelle prossime settimane, ma la sensazione è che Meta non si arrenderà tanto facilmente e che, con tutta probabilità, sceglierà di fare ricorso.