I file PDF sono molto utilizzati per l’invio e la ricezione di documenti e, proprio per questo motivo, potenziali malintenzionati potrebbero utilizzarli per veicolare malware in rete. A quanto pare, tuttavia, i software antivirus non sono in grado di effettuare una scansione di questi file e la colpa è proprio di Adobe.

Infatti, i ricercatori delle società di cybersecurity Minerva Labs hanno affermato:

Dal marzo del 2022 abbiamo assistito a un graduale aumento dei processi di Adobe Acrobat Reader che tentano di interrogare quali DLL appartenenti a prodotti di sicurezza sono caricate al suo interno acquisendo un handle della DLL.

A quanto pare, Acrobat effettua un controllo per bloccare i DLL di 30 prodotti inerenti alla sicurezza informatica del proprio dispositivo, tra i quali troviamo quelli di aziende note come Bitdefender, Avast, Trend Micro, Symantec, MalwareBytes, ESET, Kaspersky, F-Secure, Sophos e Emsisoft.

Photo Credit: Adobe

Questo metodo sfrutta il file libcef.dll (che fa parte del Chromium Embedded Framework), che viene caricato dai processi AcroCEF.exe e RdrCEF.exe e controllando se il valore bBlockDllInjection nella chiave di registro “SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\DC\DLLInjection\” è impostato a “1”. In tal caso, le DLL dei programmi antivirus non potranno essere iniettate nei processi.

Interrogata a riguardo dai colleghi di Bleeping Computer, Adobe ha risposto: