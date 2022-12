Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto molteplici prodotti che cercavano di offrire veri e propri computer portatili basati sulla popolare serie di Single Board Computer Raspberry Pi, anche per l’ambito dell’educazione, come i vari CrowPI L e Pi-Top. Ora è giunto anche un nuovo concorrente, dato che è stata lanciata recentemente la campagna di raccolta fondi su Kickstarter per LapPi 2.0.

Il prodotto sarà commercializzato sotto forma di kit che comprende tutto il necessario per costruirsi da soli il proprio notebook dei sogni, comprendente varie parti in acrilico (disponibili in cinque colori), diverse viti e persino un Raspberry Pi 4, a patto di pagare un prezzo più alto. Inoltre, spendendo un po’ di più è anche possibile avere un modello già preassemblato. Il dispositivo completo misura 270x190x75 mm, risultando un computer portatile molto compatto.

Oltre al Raspberry Pi, che costituisce il cuore pulsante del notebook, il resto delle specifiche comprende un display touchscreen (cinque punti) IPS da 7″, con una risoluzione di 1.024×600 pixel, collegato tramite HDMI e affiancato da un paio di altoparlanti. Inoltre, è presente la fotocamera Pi NOIR, equipaggiata con un sensore Sony IMX219 da 8MP e in grado di registrare video a 1080p30 o 720p60, ma priva di microfono. Il notebook, comunque, fornisce un rapido accesso alle diverse porte di Raspberry Pi, ma, in teoria, sarebbe compatibile con altri SBC, come il Khadas VIM 4 e l’Edge 2 Pro.

Photo Credit: SB Components

Nella parte posteriore sinistra della base trova posto una scheda che funge da batteria, costituita da due celle da 18.650mAh agli ioni di litio, permettendo di usare il computer portatile anche lontani dalla rete elettrica fissa. Per quanto riguarda gli input, troviamo una tastiera standalone con trackpad Rii che si collega tramite Bluetooth, ideale anche per i progetti più versatili.

Per entrare in possesso di LapPi 2.0 dovrete sborsare almeno 199 sterline (pari a circa 229 euro), ma aumentando il proprio contributo è possibile entrare in possesso di kit più completi. Nel caso foste interessati, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del progetto su Kickstarter.