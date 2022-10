SB Components, azienda specializzata in elettronica e programmazione, ha da poco annunciato Lappi 2.0, ovvero un kit per laptop fai da te che fa uso di scheda Raspberry Pi. Si tratta di un progetto modulare che consente agli utenti di personalizzare il propri sistema, grazie a un ampio spazio disponibile per schede aggiuntive o altri accessori. Anche se verrà già venduto con una scheda Raspberry Pi all’interno, il kit è comunque compatibile con tutte le varianti Raspberry Pi, inclusi il Raspberry Pi 4 B o il Raspberry Pi 3, oltre che possibilmente anche con il Pi Zero attraverso specifici adattatori.

Come specificato nel sito di SB Components, il kit Lappi 2.0 è disponibile in diverse tonalità di colore, ovvero rosso, blu, giallo e trasparente. Mette a disposizione altoparlanti, una tastiera wireless e un display da 7 pollici touch. È anche presente una Raspberry Pi Camera, con sensore IMX219 da 8 MP, e un’unità UPS integrata. La custodia che alloggia il kit sembra realizzata in materiale acrilico o plexiglass tagliato al laser, oltre a essere assemblata con viti e dadi, i quali fanno presumere che sia facilmente smontabile. Lappi 2.0 sarà inizialmente disponibile attraverso la nuova campagna di crowdfunding che verrà lanciata da SB Components su Kickstarter, al momento non si conoscono quindi i prezzi e la data di lancio ufficiale. L’azienda permette a ogni modo di registrare la propria email sul sito, per poi essere notificati in caso di novità.

Tra i progetti Raspberry più recenti, c’è ne uno realizzato da Thpoll, che ha fatto uso di una scheda Pi Pico per costruire una tastiera con pulsanti OLED. Questa può anche essere riprogrammata per visualizzare sui tasti simboli corrispondenti alla funzione, oltre che essere utilizzata per diverse attività, come il controllo multimediale o altro. La tastiera include un totale di 36 tasti ed è realizzata facendo uso del linguaggio C e un firmware QMK, piuttosto popolare tra coloro che realizzano tastiere personalizzate.