Tutti hanno un indirizzo e-mail, ma non tutti usano un client di posta elettronica dedicato: moltissimi utenti si affidano alle interfacce web di Gmail, Outlook, Yahoo e così via, altri invece usano i programmi integrati nei sistemi operativi Windows e macOS, che offrono un’esperienza utente da certi punti di vista migliore, ma comunque lacunosa sotto molti aspetti.

Esistono un sacco di client di posta elettronica, ognuno con i propri pregi e i propri difetti; tra i migliori client e-mail c’è sicuramente eM Client, disponibile per Windows e macOS (e a breve anche su Android e iOS), ma perché dovreste preferirlo ad altri? Cerchiamo di capire perché eM Client dovrebbe diventare il vostro nuovo software per la gestione della posta elettronica.

Uno dei pregi più grandi di eM Client è l’ampia compatibilità: può essere configurare con account Gmail, Outlook, Office 365, Exchange e praticamente tutti gli altri servizi di posta principali.





eM Client si presenta con un’interfaccia grafica elegante e molto semplice da usare: sulla sinistra abbiamo le varie cartelle della nostra casella di posta e quelle preferite, comode per accedere velocemente ad esempio ai messaggi da leggere, o a quelli contrassegnati. La parte centrale dell’interfaccia è dedicata alla posta e al corpo della mail selezionata, mentre in spalla destra su può visualizzare il calendario, la lista delle cose da fare, la chat e altri elementi che vedremo più nel dettaglio tra poco. Tra le varie possibilità c’è anche quella di programmare l’invio di mail e di ricevere una notifica quando si riceve una risposta a specifica una mail, in modo da non perdersela.

Aggiungere account è semplicissimo: basta inserire la mail che si vuole aggiungere e il servizio importerà le impostazioni necessarie in automatico, senza interventi da parte dell’utente. Una volta scelto se proteggere l’account con crittografia PGP oppure no (farlo richiede l’impostazione di un password), si verrà reindirizzati alla pagina web di login del servizio mail per completare la configurazione. Su eM Client si potrà poi scegliere se sincronizzare oltre alle mail anche calendario, contatti e attività, inoltre è possibile decidere di scaricare in locale tutti i messaggi e gli allegati, per potervi accedere in qualsiasi momento, anche quando non si è connessi a internet.

Tra gli molti punti di forza di eM Client troviamo poi l’integrazione con diversi servizi, tra cui Dropbox, Google Drive, Onedrive, Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, che permette di agevolare ulteriormente il flusso di lavoro. A questi si aggiungono le già citate funzionalità legate al calendario (se ne possono sincronizzare diversi, in modo che siano gestiti tutti in un unico punto), le attività che offrono una vera e propria to-do list da avere sempre sottocchio, la gestione dei contatti, le note e una chat che può essere sfruttata per parlare con tutti i membri del team.

Da non sottovalutare anche la potenza e la flessibilità della gestione degli allegati: eM Client offre un’interfaccia che mostra tutti gli allegati inviati e ricevuti per facilitarne la gestione, supporta l’invio sicuro di file tramite cloud (sfruttando l’integrazione con i vari servizi cloud citata prima) e permette anche di cercare testo direttamente all’interno degli allegati, per trovare le informazioni ancora più velocemente.

Se provenite da un altro client di posta, potete ovviamente importare facilmente tutti i vostri dati: vi basterà recarvi nel menu dell’applicazione, selezionare File e quindi “Importa”; nella finestra di dialogo selezionate il client che avete usato finora (ad esempio Microsoft Outlook, Windows Mail, Mozilla Thunderbird, o altro ancora) e seguite le istruzioni a schermo. Una volta terminata l’operazione, poterete accedere a mail, contatti, calendari e tutto quello che avevate sul vostro vecchio client.

eM Client è disponibile in due versioni, una gratuita e una a pagamento, definita “Pro”, che offre un periodo di prova di 30 giorni. La differenza principale tra le due è che la versione Pro permette di impostare un numero illimitato di account (limitati invece a 2 nella versione gratuita), inoltre integra anche il rilevamento dei Tracking pixel, la funzione Posta di Massa per inviare mail a diversi destinatari senza avere tutti gli indirizzi in Cc o Ccn, uno “snooze” per togliere un messaggio dalla inbox solo per un periodo di tempo (dopo il quale ricomparirà come nuovo messaggio) e le già citate funzioni invio programmato e “Watch for Reply”, che permette di impostare una notifica particolare per non perdersi la risposta a una mail importante.

La Licenza Pro permette poi di usare eM Client per scopri commerciali e di accedere a un supporto VIP dedicato. Si tratta di un servizio di assistenza professionale incluso per un anno quando si acquista una licenza Pro, che permette di accedere al centro di supporto online, dove inviare i rapporti relativi ai problemi riscontrate o eventuali domande, per poi essere aiutati direttamente da un tecnico. Il costo della licenza Pro varia in base al numero acquistato e si parte da 34,95€ per quella singola, mentre l’abbonamento al supporto VIP può essere esteso, dopo il primo anno, al costo di 7,95 Euro.

Come anticipato, eM Client è al lavoro sulle versioni dell’app per Android e iOS, attualmente disponibili in versione Beta. Le abbiamo provate in anteprima e siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla praticità e comodità del client, anche in versione Mobile. Abbiamo particolarmente apprezzato anche la possibilità di configurare l’app in pochi tocchi grazie all’uso di un QR Code contenente tutte le informazioni degli account, generato rapidamente tramite la versione desktop di eM Client.