Non c’è pace per gli utenti di LastPass, che fino a poco tempo fa poteva tranquillamente essere definito uno dei migliori password manager. Lo scorso maggio, a seguito di alcuni aggiornamenti di sicurezza, la società ha informato gli utenti che avrebbero dovuto eseguire nuovamente il login e resettare l’autenticazione a più fattori; il problema però è che, da quel momento, sembra che gli utenti non riescano più ad accedere ai propri account.

Sono molti i report secondo cui, dopo aver resettato le opzioni di autenticazione a più fattori, risulti impossibile effettuare il login; anche il reset della master password sembra impossibile, dato che non viene ricevuta la mail con il link necessario a completare l’operazione. Gli utenti sono bloccati e non possono nemmeno contattare l’assistenza, dato che farlo bisogna eseguire il login.

Fonte: LastPass

Un rappresentate di LastPass ha dichiarato a BleepingComputer: “a seguito dell’incidente del 2022, abbiamo inviato mail e notifiche in-app ai nostri clienti, raccomandando di resettare l’autenticazione a più fattori come precauzione. La raccomandazione era inclusa anche nei report di sicurezza inviati ai nostri clienti B2C e B2B all’inizio di marzo e in una seconda mail all’inizio di aprile. Nonostante questo, alcuni clienti non lo hanno ancora fatto, quindi abbiamo suggerito loro di resettare l’autenticazione a più fattori al prossimo login. Abbiamo iniziato a inviare queste notifiche a inizio giugno, nella speranza che venissero recepite meglio rispetto alle e-mail”.

Online però sono molti gli utenti che lamentano i problemi sopra descritti: “Dopo aver resettato la MFA (autenticazione a più fattori, ndr) ho perso completamente l’accesso al mio vault. La Master Password non funziona e non posso resettarla, dato che la eMail per farlo non mi arriva mai. Non posso nemmeno contattare il supporto ‘premium’ poiché è necessario eseguire il login per farlo”. Un altro utente su Twitter ha scritto che “l’obbligo di resettare la MFA ora mi impedisce di fare il login, dato che LastPass non riconosce il nuovo codice MFA”; un altro ancora ha raccontato, direttamente sulle pagine della Community di LastPass: “Mi è stato chiesto di reinserire la Master Password e quindi di aggiornare la MFA, sono riuscito a farlo, ma ora non posso più fare il login. Non posso nemmeno aprire un ticket di supporto perché per farlo è necessario eseguire il login”.

Insomma, la situazione sembra non essere delle migliori e visti tutti i problemi che hanno afflitto LastPass negli ultimi mesi, forse è il caso di cambiare il proprio gestore di password. Se avete intenzione di farlo, magari approfittando del fatto che avete ancora accesso al vostro Vault e potete esportarlo, qui potete trovare la nostra classifica dei migliori password manager, mentre se volete cogliere l’occasione per dare una chance a un software gratis, allora vi rimandiamo ai migliori password manager gratuiti.