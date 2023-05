Chi l’avrebbe mai detto che il mix tra Intelligenza Artificiale e le spunte blu di Twitter a pagamento avrebbero dato vita a tanti profili fake che sembrano ufficiali? Letteralmente chiunque, ecco chi. Nella giornata di ieri è apparso su Twitter un post pubblicato dal profilo @BloombergFeed (con tanto di spunta blu da profilo verificato) in cui si raccontava di un attacco terroristico avvenuto al Pentagono, post reso ancor più credibile dalla presenza di un’immagine, probabilmente generata da una IA.

La notizia è stata rapidamente riportata da diverse fonti in giro per il mondo, come ad esempio il canale russo RT, un canale televisivo indiano e vari profili di Twitter con migliaia e migliaia di follower; purtroppo non è chiaro quale sia la fonte della falsa notizia ma il problema va oltre, perché internet è già pieno di fotomontaggi ed è abbastanza facile non cascare in certi tranelli.

Il problema, come spesso ventilato nei mesi scorsi, è legato alle nuove regole di Twitter che prevedono la possibilità di avere la spunta blu di fianco al proprio nome dietro un semplice pagamento: in passato la spunta blu stava a indicare un profilo verificato, un modo per confermare ai follower che quel profilo era davvero di chi diceva di essere, ma oggi con le spunte blu che possono essere semplicemente acquistate questa certezza è venuta meno, creando un serio problema di disinformazione.

Stavolta è andata bene, nonostante il post parlasse di un attacco terroristico a uno degli edifici governativi più famosi degli Stati Uniti, ma in futuro potrebbero circolare notizie false in grado di influenzare il mercato azionario o ancora peggio scatenare il panico nella popolazione.

Anche se oggi sappiamo che la spunta blu di Twitter ha perso completamente il suo valore intrinseco, è comunque molto facile cadere nel tranello specialmente se un profilo fake come quello protagonista di questa storia si impegna per sembrare quello originale. L’era delle fake news è solo all’inizio.