Lavie Mini, debutta al CES 2021 il nuovo mini laptop che diventa console portatile

NEC, in occasione del CES 2021, ha presentato un nuovo prototipo di notebook 2-in-1 con uno schermo da 8” che supporta anche con un controller opzionale per renderlo simile alla nota console Nintendo Switch, chiamato Lavie Mini.

Così come il Concept UFO di Alienware, che ha debuttato al CES dello scorso anno, Lavie Mini è ancora solo un prototipo, ma si è già dimostrato un po’ più versatile rispetto al rivale. Infatti, invece di replicare il form factor di Switch, si tratta di un computer portatile completamente convertibile con un controller opzionale e una dock autonoma in grado di caricare la batteria del dispositivo e trasmettere il segnale video alla vostra TV.

Per quanto riguarda i componenti interni, Lavie Mini utilizza fino a un processore Intel Core i7 di undicesima generazione con grafica integrata Intel Iris Xe, accompagnato da 16GB di memoria LPDDR4, fino a 256GB di SSD e supporto alle reti Wi-Fi 6, oltre ad avere una batteria da 26Wh. Il prodotto, tuttavia, sembra anche avere alcuni svantaggi. Il controller viene indicato come opzionale, il che significa che probabilmente dovrete acquistarlo separatamente e non vi è alcun riferimento al fatto che si possa suddividere in due parti più piccole come Switch o Concept UFO.

Il controller sembra anche avere una forma rettangolare piuttosto ingombrante e, mentre potete usare la dock per giocare su uno schermo più grande, non siamo ancora sicuri se potrete comprimere il controller per renderlo più piccolo e adatto alle vostre mani quando non sarà collegato attaccato al tablet. E poiché il Lavie Mini è anche un laptop completo, sembra un po’ scomodo da usare con il controller collegato, anche se non dovrebbe superare 1,4Kg.

Ma, così come con il Concept UFO, non si sa ancora se o quando questo prototipo diventerà un prodotto che potrete effettivamente acquistare. In ogni caso, rimane piuttosto interessante vedere come vari produttori siano impegnati nella realizzazione di sistemi di gioco di piccole dimensioni dopo il successo riscosso da Nintendo con la sua console ibrida Switch.