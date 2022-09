Il mese di settembre è associato al termine delle vacanze e al rientro a scuola e al lavoro. Non c’è quindi periodo migliore per partire alla grande con il nuovo anno scolastico/accademico o lavorativo sfruttando le imperdibili offerte lanciate da Amazon inerenti ai notebook MSI! Il celeberrimo produttore taiwanese propone tantissimi prodotti adatti alle più svariate tipologie di persone e a tutte le tasche.

Ad esempio, nel caso foste dei gamer accaniti, sicuramente sarete attirati da notebook gaming potenti e splendidi da vedere come il modello MSI Raider GE66, equipaggiato con gli ultimi processori Intel Core di dodicesima generazione (Alder Lake) e schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3000 per offrirvi tutta la potenza che vi occorre sia per giocare in maniera ottimale con tutti i titoli tripla A presenti e futuri che per gestire applicativi complessi per lo sviluppo di software, il rendering 3D, il montaggio video e molto altro ancora.

I lavoratori o gli studenti delle scuole superiori, invece, potrebbero cercare qualcosa di più sobrio a livello estetico e con un buon rapporto prezzo/prestazioni. Anche in questo caso, MSI ha pensato a queste tipologie di consumatori con le sue serie Prestige e Modern, equipaggiate con CPU Intel di undicesima o dodicesima generazione e dotate di una ricca dotazione di porte per il collegamento di tutte le periferiche necessarie a completare il proprio lavoro.

MSI Raider GE66

Partiamo con un notebook gaming dalle prestazioni davvero elevate e pensato per i videogiocatori più esigenti. Stiamo parlando del modello MSI Raider GE66, equipaggiato con processore Intel Core i7-12700H di dodicesima generazione (Alder Lake H) e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 con 8GB di memoria GDDR6, accompagnati da un capiente SSD PCIe da 2TB, 32GB di memoria RAM DDR5 a 4.800MHz, connettività Intel Killer Wi-Fi 6E e un display da 15,6″ a risoluzione QHD (2.560×1.440 pixel) con una frequenza di aggiornamento di 240Hz per poter giocare al meglio anche ai titoli più competitivi e frenetici. Indubbiamente, stiamo parlando di un computer portatile adatto sia al gaming che all’uso di applicativi molto impegnativi a livello computazionale e grafico, come la modellazione e il rendering 2D e 3D. Grazie alle offerte della Gaming Week di Amazon attualmente in corso, potete portarvi a casa MSI Raider GE66 a soli 2.899€, rispetto agli usuali 3.499€ di listino; una cifra senza dubbio importante, ma che è necessario spendere se si vuole una macchina abbastanza potente da gestire senza fatica qualsiasi compito le venga affidato.

MSI Stealth GS66

Se il prezzo del precedente modello sfora il vostro budget, ma necessitate ugualmente di un prodotto in grado di offrire un’ottima potenza e, magari, un po’ meno appariscente a livello di estetica, MSI Stealth GS66 potrebbe essere quello che fa al caso vostro. Possiede un processore Intel Core i7-12700H e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070Ti Max-Q con 8GB di GDDR6, accoppiati a 32GB di memoria RAM DDR5 4.800MHz, un SSD da 1TB, display da 15,6″ QHD 120Hz e connettività Intel Killer Wi-Fi 6E. Con una dotazione hardware simile, sicuramente non avrete problemi di alcuni tipo sia in ambito gaming che lavorativo/scolastico. Grazie alle offerte della Gaming Week Amazon potrete acquistare MSI Stealth GS66 a soli 2.499€, rispetto agli usuali 3.199€ di listino. Si tratta di una cifra elevata, ma che sicuramente vi ripagherà con tante soddisfazioni.

MSI Crosshair 15

Concludiamo la nostra carrellata di notebook gaming con il modello MSI Crosshair 15, equipaggiato con il processore Intel Core i7-12700H di dodicesima generazione e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060, acquistabile attualmente al prezzo scontato di 1.299€, offrendo un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. A completare la dotazione tecnica troviamo 16GB di memoria RAM DDR4, un SSD PCIe da 512GB, connettività Wi-Fi 6 e un display Full HD 144Hz da 15,6″ con pannello IPS-Level. MSI Crosshair 15 si fa notare per la sua estetica, che richiama il gioco Rainbow Six: Extraction con alcune parti colorate con un giallo acceso e il logo sulla cover del display.

MSI Prestige 15

Dopo i notebook gaming, è ora il momento di passare ai modelli dedicati all’ambito consumer e business, dove è importante anche mantenere una certa sobrietà a livello di design, senza per questo rinunciare alle prestazioni. Partiamo dall’MSI Prestige 15, equipaggiato questa volta con grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q con 4GB di GDDR6 e processore Intel Core i7-1280P, che si configura come un’ottima soluzione per chi vuole un PC abbastanza equilibrato, ma con più potenza sulla CPU che sulla GPU. A bordo troviamo poi 16GB di RAM, un SSD da 1TB e connettività Wi-Fi 6E, insieme a uno schermo 15,6″ a risoluzione FullHD. Decisamente interessante la presenza di due porte Thunderbolt 4, così da collegare anche periferiche e dock evolute esterne. MSI Prestige 15 è attualmente in offerta a 1.249€, rispetto agli usuali 1.699€ di listino; un prezzo senza dubbio interessante viste le caratteristiche tecniche.

MSI Prestige 14 Evo

Nel caso abbiate bisogno di qualcosa di più compatto, MSI Prestige 14 Evo potrebbe essere quello che fa per voi. Il computer portatile in questione ha una CPU Intel Core i7-1280P, 16GB di memoria RAM LPDDR4, un SSD da 1TB, display da 14” FullHD e connettività Wi-Fi 6E. Per mantenere peso e dimensioni contenuti, in questo caso viene utilizzata la GPU integrata Intel Iris Xe, mentre la certificazione Intel Evo garantisce una perfetta combinazione tra prestazioni, reattività e durata della batteria. Attualmente, potete portarvi a casa MSI Prestige 14Evo a soli 1.099€, rispetto agli usuali 1.699€ di listino.

MSI Modern 15

Se avete bisogno di qualcosa di più economico, ma allo stesso tempo prestante ed elegante, vi consigliamo di dare un’occhiata alla linea MSI Modern. Partiamo dall’MSI Modern 15, dotato del processore Intel Core i7-1195G7 (Tiger Lake), 8GB di memoria RAM DDR4 3.200MHz, un SSD da 512GB, display da 15,6” FullHD e connettività Wi-Fi 6. Per quanto riguarda il comparto grafico, la GPU integrata Intel UHD Graphics si occuperà di tutte le operazioni relative, mentre il suo chassis in alluminio ultra leggero da 1,6Kg e ultra sottile (16,9mm) vi permetterà di portarlo con voi praticamente ovunque. MSI Modern 15 viene venduto su Amazon al prezzo scontato di soli 649€, rispetto agli usuali 899€ di listino.

MSI Modern 14

Anche in questo caso, come per il modello Prestige, anche la gamma Modern propone una variante di dimensioni più ridotte. MSI Modern 14 è dotato del processore Intel Core i3-1115G4, 8GB di memoria RAM DDR4, un SSD da 256GB, display da 14” FullHD e connettività Wi-Fi 6. Per quanto riguarda il comparto grafico, la GPU integrata Intel UHD Graphics si occuperà di tutte le operazioni relative, mentre a bordo non viene installato alcun sistema operativo (lasciandovi completa libertà a riguardo). MSI Modern 15 viene venduto su Amazon al prezzo scontato di appena 389€, rispetto agli usuali 599€ di listino, risultando un prodotto piuttosto appetibile per quanto riguarda l’ambito scolastico.