Con un nuovo aggiornamento di Windows Subsystem for Android, i membri del programma Windows Insider che utilizzano Windows 11 possono utilizzare l’indirizzo IP assegnato dalle proprie VPN con le app per Android.

Il programma Windows Insider consente ai membri di installare e testare le build di anteprima di Windows, al fine di condividere il proprio feedback e aiutare Microsoft ad apportare fix e modifiche in base al responso dei suoi utenti. Di conseguenza, questo nuovo update di WSfA non è ancora disponibile all’utenza generale.

L’aggiornamento segue quello di maggio, in cui Microsoft ha aggiunto la funzione per il networking avanzato all’interno delle build di Windows 11 nel canale dedicato agli sviluppatori. Tale funzione consente la condivisione dello stesso IP da parte della macchina virtuale e dell’host di Windows Subsystem for Android.

Con l’introduzione dell’update in anteprima, dunque, le app Android possono comunicare con altri dispositivi nella rete in cui si trovano, come dispositivi connessi di varia natura (videocamere IP, device per lo streaming audio e così via): ciò è reso possibile con la rimozione del processo Network Address Translation e il bridging della VM all’IP dell’host.

Tra gli utilizzi consentiti, dunque, c’è la possibilità di configurare un dispositivo in rete tramite un’apposita app per Android, ad esempio una telecamera di sicurezza.

La versione di Windows Subsystem for Android (WSA) 2205.40000.14.0 consente, quindi, anche di utilizzare le VPN con le app Android, con cui viene condiviso lo stesso indirizzo IP, così da navigare in modo anonimo anche con le applicazioni mobili Android.