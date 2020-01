Le app di Chrome non saranno più supportate da giugno 2022

Era il 2016 quando Google annunciò che avrebbe “ucciso” le app di Chrome. Il processo prese il via con la cancellazione della categoria dal Web Store nel tardo 2017 e doveva terminare all’inizio del 2018, ma poi l’azienda ci ripensò. In questi giorni Google ha condiviso una nuova tabella di marcia che porterà all’addio definitivo alle app nel giugno 2022.

Le app di Chrome non funzioneranno più su Windows, macOS, Linux e Chrome OS. Un’app di Chrome è un programma basato sul web che si può installare su Chrome e assomiglia e funziona in modo simile a un’app indipendente che avviate dal desktop.

La fine del supporto a queste app non rovinerà la vostra esperienza di navigazione. Le Progressive Web App ne prenderanno il posto: si tratta di pagine web che si comportano come delle app e possono esser memorizzate nella cache del dispositivo per mantenere alcune funzioni offline ed essere avviate come un programma indipendente.

Alcune app di Chrome potrebbero già reindirizzare a siti web, come molte delle app di Google. Inoltre, le estensioni di Chrome, che sono diverse dalle app di Chrome, continueranno a funzionare normalmente.

Nel 2016, Google annunciava per la prima volta la fine del supporto per le app di Chrome su Windows, macOS e Linux, poiché solo l’1% degli utenti le usato. A quasi quattro anni di distanza, Google ha fissato le ultime tappe del progressivo abbandono: