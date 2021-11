Le azioni AMD si impennano dopo l’annuncio di EPYC Milan-X

Le azioni AMD sono aumentate dell’11,2% quando Facebook ha annunciato l’uso di processori EPYC nei suoi data center. Con l’inclusione di Facebook, AMD ora fornisce i suoi processori a numerose aziende leader con data center di grandi dimensioni, andando ulteriormente a guadagnare quote di mercato. Inoltre, Microsoft utilizzerà i processori EYPC nel suo servizio cloud Azure, con AMD che realizzerà un modello personalizzato appositamente per Microsoft con memoria extra.

Photo Credit: AMD

La combinazione di questi fattori ha permesso alle azioni di AMD di aumentare di oltre il 75% negli ultimi sei mesi e sospettiamo che continueranno a salire se l’azienda riuscirà a guadagnare ulteriori quote di mercato nello spazio server a discapito di Intel. Il produttore di CPU ha appena annunciato le sue nuove CPU EPYC Milan-X che saranno dotate di 768MB di cache L3, grazie all’introduzione di 3D V-Cache. Secondo AMD, le prestazioni dei nuovi Milan-X dovrebbero essere maggiori di circa il 66% rispetto agli attuali Milan in carichi di lavoro tipici dei server, come Synopsys VCS.

AMD ha anche diffuso un aggiornamento ufficiale inerente alla roadmap di Zen 4, con l’annuncio di un nuovo EPYC a 96 core, nome in codice “Genoa“, che arriverà il prossimo anno. Genoa sarà basato sulla nuovissima architettura Zen 4 che utilizzerà il nodo di processo a 5nm di TSMC e integrerà nuovi standard come DDR5 e PCIe Gen 5.0. Per il 2023, AMD alzerà ulteriormente l’asticella con un chip EPYC a 128 core, nome in codice “Bergamo“. Questi chip saranno progettati per il cloud computing ad alte prestazioni e saranno basati su quelli che AMD chiama core “Zen 4 C”.

AMD è pronta a conquistare ancora più quote di mercato nei settori server, enterprise e cloud nei prossimi anni. Sarà molto interessante vedere quali e quante aziende saranno disposte a passare ai chip della società di Sunnyvale per le proprie esigenze.