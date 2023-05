Pare che tra i Ryzen di prossima generazione, quelli della serie 8000, non ci saranno processori con più di 16 core fisici. Si tratta di un’indiscrezione, che se fosse confermata indicherebbe che la Serie Zen5 avrà molto, forse troppo, in comune con l’offerta attuale.

I processori in questione, il cui nome in codice è Nirvana, dovrebbero portare un’architettura Zen5 aggiornata, con i core organizzati in un nuovo CCD (Core Complex Dies) chiamato “Eldora”.

Secondo le stesse fonti, anche la parte bassa della serie dovrebbe essere la stessa tra Ryzen 8000 e Ryzen 7000, cioè un processore con 6 core. Si parla ancora una volta, inoltre, di possibili date di distribuzione ma le indicazioni sono ancora molto generiche: Ryzen 8000 dovrebbe arrivare nel 2024, ma non si sa bene in che momento.

Se la Serie Zen5 avrà effettivamente molti punti in comune con l’offerta attuale, potrebbe esserci un rischio di stagnazione dell’innovazione, ma per il momento è un’ipotesi del tutto prematura: sicuramente il conteggio dei core non è tutto in una linea di processori, e bisognerà vedere tutti gli altri dettagli.

Detto questo, considerando anche l’andamento dei prezzi, i consumatori potrebbero dare un benvenuto solo tiepido ai nuovi prodotti AMD, se davvero non dovessero portare grandi innovazioni rispetto ai modelli attuali.