I processori Intel Core di quattordicesima generazione, nome in codice “Meteor Lake“, presenteranno diversi cambiamenti di rilievo rispetto agli attuali Alder Lake (e i futuri Raptor Lake), in quanto saranno basati su un’architettura ibrida che farà uso di tre differenti tipi di core: ai già conosciuti P-Core ed E-Core introdotti per la prima volta con Alder Lake, si aggiungeranno infatti anche i cosiddetti “E-Core LP” (destinati a sgravare la CPU dai compiti più leggeri). I P-Core saranno basati sulla nuova architettura Redwood Cove, mentre gli E-Core utilizzeranno invece il nuovo design Crestmont, andando rispettivamente a sostituire i core Raptor Cove e Gracemont che ci aspettano su Raptor Lake.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche, i chip Meteor Lake saranno i primi costruiti sul nodo di produzione Intel 4nm e avranno a bordo una GPU integrata Intel Xe-LPG completamente nuova con, presumibilmente, fino a 192 Execution Unit, sebbene alcuni leak abbiano indicato 128 EU per la serie destinata ai notebook. A quanto pare, stando ai colleghi di Phoronix, ci sarà anche una novità non ancora annunciata ufficialmente.

Photo Credit: CNET

Infatti, sembra che le CPU Meteor Lake svolgeranno tutte le operazioni relative alla riproduzione o codifica video in una nuova area conosciuta come SMU (Standalone Media Unit), la quale permetterà, di conseguenza, di utilizzare le funzioni multimediali anche se la GPU integrata non è presente o disattivata. Questo significa anche che l’accesso agli engine di decodifica di ultima generazione di Intel, nonché alla tecnologia QuickSync, potrà essere effettuato senza GPU, decisamente un vantaggio per coloro che vogliono realizzare un sistema compatto dedicato prevalentemente alla fruizione di contenuti multimediali. Phoronix ha individuato tale caratteristica all’interno delle note relative alle ultime patch Linux per Meteor Lake. Oltre alla SMU, vengono menzionate ulteriori modifiche architetturali alla GPU integrata basata su Arc Alchemist.