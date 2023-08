Le stampanti Canon hanno un bel problema di sicurezza: l’azienda sta informando tutti i propri clienti, consumer e business, che il reset di fabbrica non cancella le credenziali delle connessioni WiFi salvate nel dispositivo. Ciò significa che ci ha accesso a una stampante Canon usata può recuperare i dati della rete WiFi a cui il precedente proprietario l’ha connessa.

Oltre alla password, i dati includono SSID della rete, standard di sicurezza (WPA3, WPA2, WEP e così via), indirizzo IP interno, indirizzo Mac e altre informazioni. Tutto può essere recuperato da chi ha accesso alla memoria della stampante e presenta un fattore di rischio significativo, dal momento che malintenzionati potrebbero sfruttare questi dati per accedere alle reti a cui era connessa la stampante e rubare dati, eseguire attacchi e altro ancora.

Le stampanti affette dal problema sono molte e Canon ha condiviso un documento dove le elenca tutte. Nel caso in cui la stampante in vostro possesso si trovi nell’elenco, l’azienda consiglia di seguire questi passaggi prima di venderla o dismetterla: resettare la configurazione WiFi e solo successivamente ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Per essere certi di eliminare i dati della connessione WiFi, è necessario seguire questi passaggi:

Resettare tutte le impostazioni (Cancella impostazioni -> Cancella tutto) Abilitare il WiFi Resettare di nuovo tutte le impostazioni

Per i modelli di stampante su cui non è possibile cancellare tutte le impostazioni attraverso l’apposito menu, è necessario seguire questi passaggi:

Resettare le impostazioni LAN Abilitare il WiFi Resettare di nuovo le impostazioni LAN

Se non potete eseguire nessuna di queste due procedure sulla vostra stampante, Canon consiglia di fare riferimento al manuale di istruzioni. Un altro consiglio è quello di creare per le stampanti una rete dedicata, diversa da quella su cui sono presenti i dispositivi più importanti, di modo che se anche dovesse essere compromessa questi device sarebbero al sicuro. Infine, l’azienda consiglia di installare tutti gli aggiornamenti firmware disponibili e di disabilitare servizi come la gestione remota e il cloud printing se non necessari.