Allo stato attuale, le memorie RAM DDR5 sono ancora piuttosto costose e la presenza sul mercato di schede madri che supportano anche le “vecchie” DDR4 con i processori Intel “Alder Lake” e, in futuro, “Raptor Lake”, potrebbe portare molti utenti a rimanere ancora ancorati a memorie più economiche e facilmente reperibili.

Tuttavia, sembra che coloro che rincorrono le performance più alte possibili dovrebbero tenere molto in considerazione l’acquisto di una piattaforma basata sulle DDR5. Infatti, test effettuati su un processore Core i7-13700K su Geekbench hanno evidenziato prestazioni in carichi di lavoro multi-core superiori del 20% (mentre in quelli single core erano praticamente le stesse), una differenza piuttosto significativa.

I sistemi in esame erano composti, oltre alla CPU Core i7-13700K, da una scheda madre ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E con 32GB di DDR4-3200 (2x16GB) per i test DDR4 e una motherboard ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E/D5 con 32GB di DDR5-5200 (2x16GB) per quelli DDR5.

Processore Punteggio Single-Core Punteggio Multi-Core Core i7-13700K + DDR5-5200 2.069 19.811 Core i7-13700K + DDR4-3200 2.090 16.542

Ricordiamo che, secondo le ultime indiscrezioni, Intel dovrebbe lanciare la sua nuova linea di processori Core di tredicesima generazione (Raptor Lake) il prossimo 17 ottobre. La line-up iniziale dovrebbe prevedere il Core i9-13900K, Core i7-13700K e Core i5-13600K, oltre alla piattaforma di fascia alta Z790. Il chip Core i7-13700K avrà 16 core, suddivisi tra otto P-core Raptor Cove e otto E-core Gracemont, 30MB di cache L3 e, presumibilmente un clock di base di 3,4GHz e Boost Clock di 5,3GHz. Dal punto di vista delle prestazioni, dovrebbe superare anche un AMD Ryzen 9 5950X.

Con il passare del tempo, il prezzo delle memorie DDR5 scenderà, rendendo decisamente più abbordabile assemblare una configurazione basata su tali velocissime RAM.

Un paio di mesi fa, vi abbiamo parlato di due nuovi kit da 32GB (2x16GB) di TeamGroup, facenti parti della serie T-FORCE DELTA RGB. Si tratta di modelli con illuminazione RGB LED, di cui uno a bassa latenza CL30 con frequenza di 6000MHz e l’altro con un clock più spinto di 6600MHz. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.