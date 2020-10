Le EVGA RTX 3080 e RTX 3090 diventano ancora più potenti

EVGA ha pubblicato un nuovo BIOS beta che porta il Power Limit a 500W per le schede grafiche EVGA GeForce RTX 3080 FTW e GeForce RTX 3090 FTW. Prima di questo nuovo BIOS, il limite era impostato a 450W. Questo aumento consentirà migliori risultati in fase di overclock delle due potenti GPU.

Secondo EVGA, il nuovo BIOS è consigliato solo per coloro che stanno cercando di eseguire un overclock estremo, in quanto non sono state effettuate altre modifiche oltre all’innalzamento del Power Limit.

Diversi membri dei forum EVGA hanno già installato il BIOS e sono rimasti colpiti dai risultati. In particolare, uno di essi ha pubblicato una schermata un Power Target del 119%.

Forum EVGA

Il BIOS beta per le GPU EVGA GeForce RTX 3080 e RTX 3090 FTW può essere scaricato dai link seguenti. Sono presenti due file distinti, uno per quando l’interruttore del BIOS è nella posizione normale e l’altro per quando si trova in quella OC.

Tenete presente che è necessario effettuare il flash bel BIOS con cautela, dato che, se non avete familiarità con il processo, potreste eventualmente rendere la vostra unità un inutile, e costoso, fermacarte (anche se si potrebbe recuperare utilizzando una seconda scheda).

Infine, mentre è disponibile un BIOS beta per GeForce RTX 3080 FTW3 (10G-P5-3895-KR), GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA (10G-P5-3897-KR) e GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA (24G-P5 -3987-KR), attualmente non ne è stato fornito uno per la GeForce RTX 3090 FTW3 (24G-P5-3985-KR).

Relativamente alla nuova generazione Ampere di NVIDIA, oggi vi abbiamo riportato anche i risultati dei primi benchmark effettuati in Geekbench con l’ormai imminente GeForce RTX 3070, evidenziando prestazioni leggermente superiori alla GeForce RTX 2080 Ti, GPU top di gamma della precedente serie Turing.