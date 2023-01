Tom Wassick, un ingegnere di semiconduttori, ha scoperto la presunta presenza della funzionalità 3D V-Cache sulla scheda grafica RX 7900 XT. Utilizzando una scansione a infrarossi, Wassick ha individuato punti di connessione 3D V-Cache all’interno del die della GPU, simili a quelli utilizzati nelle architetture Zen 3 e Zen 4. La scoperta confermerebbe le voci degli ultimi mesi che indicavano l’interesse, da parte di AMD, di integrare la tecnologia 3D V-Cache 3D nelle future GPU.

Ricordiamo che la tecnologia 3D V-Cache è stata adottata con successo nei processori Ryzen ed EPYC. Si basa su una tecnica di impilamento che consiste nell’aggiunta di una lastra di cache da 64MB alla parte superiore di un die Ryzen o EPYC , che ha permesso all’azienda di raddoppiare o addirittura triplicare la quantità di cache L3 disponibile per i suoi componenti desktop e server. I chip 3D-V-Cache hanno ottenuto un aumento delle prestazioni in determinate tipologie di applicazioni, con un incremento del 28% nel Ryzen 7 5800X3D rispetto al Ryzen 9 5900X e del 50% nei server Milan-X rispetto alle CPU Milan standard. Tuttavia, i benefici sono limitati solo ai carichi di lavoro sensibili alla cache.

Like the medical world, need to use some diagnostics tools first. Since we have a 7900 XT with only 5 active MCD sites, imaging was first. Turns out the 6th site is a blank piece of Si, and you can visualize the RDL fanout wiring beneath that site pretty clearly in IR.

