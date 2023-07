Le GPU AMD hanno un problema di consumi energetici, e il produttore dovrebbe fare qualcosa per risolverlo. Se non dovesse bastare un aggiornamento software, speriamo che la soluzione arrivi almeno con la prossima generazione.

A suggerire tutto questo è l’autorevole canale Youtube Optimus Tech, che ha messo a confronto una RTX 4080 e una AMD 7900 XTX. Le due schede video sono grossomodo equivalenti per prestazioni, e il modello AMD vince nella categoria “prestazioni per dollaro”, perché costa meno. Ma quando si guarda al consumo energetico, il quadro che emerge dà a Nvidia un vantaggio molto netto.

La differenza è così grande che, almeno in certe situazioni, sul lungo termine la scheda Nvidia potrebbe persino rivelarsi la meno costosa – nonostante un prezzo di acquisto superiore.

Sì perché i test mettono in evidenza che la AMD 7900 XTX consuma sempre il massimo dell’energia a prescindere dal livello di prestazioni o dalla complessità del gioco. Di contro, invece, la RTX 4080 arriva persino ad essere completamente passiva con carichi leggeri – nel video si fa l’esempio di CS:GO e di Overwatch 2. Parliamo di una differenza davvero sostanziale, 65W contro 213W, quasi il quadruplo.

La situazione è invece simile, si suppone, con giochi più esigenti in termini di prestazioni: con quelli la RTX 4080 ricorre a tutta la sua potenza e i consumi energetici dovrebbero tornare ad essere comparabili.

A questo punto la questione da porsi è: passerò tutto il tempo a giocare titoli impegnativi, magari con Ray Tracing, cercando il massimo delle prestazioni? Oppure userò il PC anche per cose leggere, magari per eseguire giochi che non sono proprio “pesanti” per la mia GPU?

Naturalmente, se l’idea è di giocare solo a cose leggere tipo Overwatch 2 o CS:GO, forse non è nemmeno il caso di prendere in considerazione schede come queste. Ma ovviamente le esigenze possono cambiare nel tempo, e uno potrebbe pensare che tanto vale prendere una buona scheda e stare tranquillo per qualche anno.

Ed è proprio sul tema “qualche anno” che la RTX 4080 potrebbe avere un vantaggio imbattibile: se stiamo parlando di far funzionare il PC tutti i giorni, per molte ore al giorno, allora nel giro di uno o due anni potreste aver recuperato la differenza di prezzo, grazie a bollette meno salate.

Con i prezzi attuali, la RTX 4080 costa come minimo 200 euro in più rispetto alla AMD 7900 XTX, che possono diventare anche 400-500 euro a seconda del modello preso in considerazione.