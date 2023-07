Il prototipo di una scheda video senza cavi lo avevamo già visto alle stand del Computex, ma a quanto pare ASUS fa sul serio e, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe pronta a invadere il mercato con questi particolari modelli.

Durante la fiera tenutasi lo scorso maggio, avevamo visto una RTX 4070 senza connettore d’alimentazione esterno. Dalle foto (che vi riproponiamo qui sotto) è possibile vedere come ASUS abbia impiegato un connettore proprietario simile a quello PCIe x1.

Asus @Compuex 2023

Asus @Compuex 2023

Questo connettore si chiama GC_HPWR, si trova a fianco di quello PCIe x16 e non è altro che un passthrough; come avrete già capito, la scheda video non è compatibile con una scheda madre classica, ma unicamente con quelle ASUS della famiglia BTF (Back To Future), che hanno i connettori di alimentazione posti sul retro. Al Computex l’azienda ha mostrato un modello TUF Gaming, ma ne arrivano certamente altri.

Asus @Compuex 2023

Eixa Studio, un content creator della piattaforma Bilibili, dopo aver presenziato al Bilibili World 2023 a Shangai ha dichiarato che ASUS sarebbe pronta a dare il via alla produzione di massa di queste soluzioni, così da poterle lanciare sul mercato entro fine anno. Secondo il creator l’azienda sarebbe al lavoro anche su una versione bianca della RTX 4070 vista al Computex e su una scheda madre B760, oltre alla TUF Gaming Z790 già presente in fiera.

Vista la particolarità di queste schede video e la necessità di una motherboard specifica, è probabile che i prodotti saranno venduti in bundle e che il prezzo sarà più alto delle controparti classiche. La soluzione di ASUS non porta benefici in termini di prestazioni, ma permette di avere una build più pulita e dovrebbe scongiurare i problemi legati al connettore 16 pin; a questo punto, la domanda è d’obbligo: quanto sareste disposti a spendere in nome dell’estetica del vostro PC?